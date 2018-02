Esaki como un adelanto di e caso grandi mes unda ta pidi 332 mil florin; Doño cu no a mantene edificio mester paga huurdo 45 mil florin pa daño sufri

Den centro di Oranjestad tin un cantidad di edificio cu den transcurso di aña e propietarionan no a cumpli cu nan deber di haci e mantencionnan necesario y evita cu e edificio ta decai. Recientemente tabatin un caso den Corte unda cu un comerciante cu ta huur un edificio na cuminsamento di caya a hiba e doño Corte pidiendo un compensacion pa daño sufri.

Mientras cu e caso aki ta den su proceso den un bodemprocedure, e comerciante a dicidi di cuminsa un kortgeding, caso sumario, pa pidi e suma di daño cu el a sufri. Corte a bisa cu mirando cu probablemente e lo gana e caso den bodemprocedure, a ordena doño di e edificio pa paga un suma di 45 mil florin como adelanto riba e mas di 300 mil florin cu ta wordo pidi pa daño sufri.

Sport Caribe ta un tienda di bon nomber y estableci pa hopi aña caba na inicio di caya grandi. Nan tin un acuerdo di contract for di 1999 cu doño di e edificio. Pero mirando e estado di e edificio, y diferente rapport a wordo traha tanto door di DOW como Departamento di Salud mustrando e mal estado di e edificio, cu ta forma un peligro pa esnan cu ta traha eyden, pero tambe pa nan salud, a stop di paga huur na juni, 2017. Na mesun momento a manda diferente carta pa doño di e edificio cu e peticion pa haci e mantencionnan necesario, tanto na e dak como e fachada mes.

E comerciante cu ta huur e edificio na diferente ocasion a informa e doño cu e fachada no ta representativo mas pa e imagen di e negoshi cu nan ta operando. E dak tin diferente leak cu a laga su marcanan atras, ademas di e daño cu el a causa na e inventario tambe. Y hasta un cranchi di awa tin coriente riba dje, cu tur e consecuencianan cu esaki por trece cun’e. Basa riba e acuerdo di huur, mey-mey di aña pasa, e comerciante a exigi pa e reparacion y mantencionnan tuma luga di inmediato. E trabou ta asina grandi, e huurdo a splica den Corte, cu nan mester muda temporalmente pa un otro area. Como cu e doño no a reacciona, e comerciante a stop di paga huur y a mand’e rapport di instancianan cu a inspecciona e edificio. Y a inform’e cu ta pone responsabel pa tur daño sufri door di su negligencia pa drecha e luga. Como no a haya reaccion, atrobe a manda un carta expresando cu ta parce cu nunca tabata intencion di e propietario pa drecha e luga, apesar di e diferente peticionnan, pa cual e comerciante ta hay’e obliga pa sali di e edificio. A kibra contract pa e motibo aki y a pone responsabel pa e gastonan cu esaki ta trece cun’e.

E comerciante huurdo mester a muda pa un espacio mas chikito, haciendo hopi gasto, sufriendo daño den entrada, no por bende liñanan popular di producto deportivo (door di falta di espacio) y mester a retira dos fiel empleado door di menos entrada. E mudamento a costa rond di 90 mil florin y a presenta rapport di accountant pa esaki.

Hues a bisa cu e doño ta responsabel pa e espacio ta den bon condicion pa e por wordo uza como negoshi, oficina y deposito. Segun e rapportnan di DSP, DTI y DOW, esaki no a tuma luga. Pa Corte ta incomprendibel di con e doño no a reacciona riba e tres cartanan manda p’e, mas mirando cu e huurdo semper a cumpli cu pago di huur. Corte a bisa cu den forma bon motiva e comerciante a pone fin na e contract di huur. Mirando esaki, e propietario mester paga e gastonan cu e problema aki a trece pa e comerciante huurdo. Hues a rechasa e peticion pa compensa e daño cu mester paga cu e lunanan cu e comerciante no a paga e huur. Pa cuminsa e doño mester paga e comerciante e suma di 45 mil florin. Di otro banda e comerciante mester percura pa den bodemprocedure bini cu tur e documentonan necesario pa yega na un suma pa e dañonan sufri.