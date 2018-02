Eventonan di fin di siman a percura pa pelea y hopi detencion di cual hopi ta hoben

Den e fin di siman tras di lomba tabata varios actividad carnavalesco cumisando diabierna anocho ci Hebbe, sigui pa Jouvert Morning, Lighting Parade y Parada di mucha ayera. Polis a haya nan mes ta atende pelea y varios detención pa personanan cu tabata haci fastioso.

Remarcabel tabata cu den e detencionnan tabatin hopi persona hoben cu tabata abusa di uzo di alcohol.

Diabierna pa mas of menos 1’or di marduga, polis tabata para banda panort di e parkinglot di postkantoor, den cuadro di e evento carnavalesco di Hebbe Hebbe. Mas of menos 50 meter dilanti di e agentenan a surgi un pelea entre mas of menos 10 pa 15 hoben. Mirando esaki, polis a drenta aden pa asina habri e pelea for di otro. Na yegada di polis, a mira e conoci di polis y husticia yama SS, ta dal un hoben cu mokete na su cara. Tambe nan a tuma nota di e otro conoci di polis y husticia DiDi, bisti cu un tshirt shinishi, cu tabata forma parti di e pelea. Ora cu S. a mira polis, el a core bay direccion zuid door di e publico. Polis a core su tras bay zuid door di e publico. Despues di un sprint di mas of menos 20 pa 30 meter, polis a mira S. ta cay abao hunto cu un otro hoben. Polis a reconoce e otro hoben, cual tabata DiDi, kende ta forma parti di e gang di Village. E ta un persona color scur, cu dreadlocks y tabata tin un shirt shinishi. Mirando cu e descripcion ta cuadra cu loke nan tin di dje, polis a saca afo for di su punto di bista, cu ambos a lucha cu otro. Personal di CEA a bula riba S. y a logra pone na boei. Polis a bay riba e otro homber, y ordene pa drumi plat abao riba su barica. Pero e no a haci caso y a resisti for di su posicion na suela, y tabata tira scop y mokete den direccion di e agente. Polis a coy su kinsena y a propin’e cu algun tik pa kibra su resistencia. A dun’e algun sla na su pia parti ariba y su brasa. Door di su movecion bruto cu su pia y mannan, e punta di e klop a alcansa su cara, di manera cu esaki a haya un kap. Despues di esaki e resistencia a wordo kibra y a logra pa finalmente pone na boei.

E siguiente evento tabata Jouvert Morning unda cu Polisnan cu a controla trafico a detene 6 chauffeur manehando bou di influencia y di dos di nan a kita nan rijbewijs. Pa loke ta e evento mes, por bisa cu e teamnan special a detene 23 persona compara cu e 20-nan di aña pasa.

Diasabra anochi tabatin Lighting Parade unda cu a detene 17 persona compara cu e 5 detencionnan cu tabatin den 2017. Loke cu a hala atencion e anochi aki tabata cu e persona di mas edad cu a wordo deteni tabatin 46 aña y esnan di mas hoben tabata tres mucha homber di 15 aña. Di e total di 17 detencion cu tabatin, 11 di nan tabata personanan bou di 20 aña. Un indicacion cu hopi hoben ta consumiendo alcohol.

[Foto cortesia: Korps Politie Aruba]