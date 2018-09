Expertonan di UK na Aruba pa investiga composicion di nos desperdicio y haya sa e ‘caloric value’

E siman aki ta tumando lugar un proceso di investigacion di composicion di desperdicio na Parkietenbos.

Locual cu e expertonan ta haciendo ta, ricibi coleccion di desperdicio residencial y comercial cu ta wordo ‘tipped’ den e planta pa despues wordo sortea.

Tur e desperdicio sortea ta wordo hinca den bakinan specifico caminda cu lo pisa esaki, stiwa nan y exporta pa wordo getest den laboratorio na Inglatera.

E investigacion ta hopi importante pa futuro di desperdicio na Aruba, teniendo na cuenta e direccion cu Pais Aruba ta bayendo.

Mott MacDonald cu ta un compania di Inglatera cu actualmente ta na Aruba guiando e investigacion conhuntamente cu un biologo marino Stacy Brete kende tin experiencia den e tipo di investigacionnan aki.

Resultado di e investigacion lo indica e ‘caloric value’ di e componentenan di desperdicio residencial y comercial.

E caloric value ta importante pa sa, pasobra esaki ta duna indicacion di e tipo di gas cu lo wordo produci den e ‘energy recovery process’/ ‘waste to energy’.

Mirando cu nos ta bayendo den un futuro unda cu nos ta uza e tecnologia di incineracion aki na Aruba e informacion aki ta necesario.

Apesar cu e componente di desperdicio aki na Aruba ya caba ta conoci dor di e diferente investigacionnan cu a haci desde comienso di aña.

No tabatin e informacion di caloric value como cu no tin e laboratorio na Aruba pa haci e testnan. Awor cu a tuma e decision pa manda e desperdicio afo, pronto lo haya sa ki balor nos desperdicio tin p’asina maneha cu e proceso di ‘waste to energy’ den futuro na un manera mas eficiente y responsabel.