Expone e causante di bo dolornan sentimental riba Vraag & Aanbod y otro paginanan similar riba Facebook

Durante e ultimo añanan a cuminsa mira un “trend” riba Facebook caminda ta lanta cierto gruponan pa hende por bende nan articulonan, ofrece nan servicionan of busca algo cu nan mester.

Riba e gruponan aki di Facebook bo por haya delaster un cos cumpra, pero tambe bo tin e oportunidad pa bende bo mesun producto of articulo cu bo no mester mas.

E gruponan di Facebook aki ta hayando hopi popularidad y esun cu sigur tin mas ‘followers’ ta Vraag & Aanbod.

For di hendenan cu tin negoshinan constitui, te na esnan cu simplemente ta bendiendo nan articulonan cu nan mes no ta uza mas, Vraag en Aanbod ta e prome opcion ora di bende, busca pa cumpra, busca trabou of hasta publica potret di e mascota perdi.

Pero awor Vraag en Aanbod ta sirbi tambe como plataforma pa esnan cu ta pasando den un situacion romantico caotico, expresa nan dolornan y mustra e comunidad ken ta esun culpabel di nan despecho.

E practica aki (mayoria biaha) ta bay mas o menos asina’ki: E victima (esun despecha) ta bay over na traha un ‘fake account’ y add algun hende cu e sa ta conoci pa su agresor (esun cu a ocasiona su dolor). Despues ta bay over na bira miembro di gruponan manera Vraag en Aanbod, Ta Bende, Riba Ganga y ect. Acto sigui, e victima ta bay over na skirbi un ‘post’ cual e ta publica hunto cu nomber completo, potret y tin biaha hasta adres y lugar di trabou di esun cu a ocasiona su dolor.

Di e manera aki e victima ta saca su dolor y su rabia, mientras esnan cu ta lesa su storia ta hari’e, zundr’e of raporta su post na e admin di e grupo y na Facebook.

Abo ta aproba e practica aki?