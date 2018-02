Famia di Colombiano haya morto banda di cultivo di aloe ta sospecha asesinato

Riba e website di Caracol Radio por a lesa e noticia di e homber Colombiano di 83 aña cu a wordo haya morto banda di e cultivo di Aloe na Hato. Nan ta sospecha riba asesinato.

Tabata dia 13 di februari ultimo cu Polis a informa cu rond di 9.25 di mainta a drenta un melding cu a haya un curpa sin bida patras di Aruba Aloe Balm na Hato.

Autoridadnan cu a bay na e sitio a constata cu esaki en berdad tabata e caso. Nan a informa cu ta trata aki di JSF di 83 aña, naci na Colombia. Pa 10.25 dr. Texeira a constata morto natural di dicho persona. Te e momento ey, segun KPA, no tin niun indicacion di un crimen.

Riba e website Caracol Radio ta bisa cu nan a tende e historia di un famia di Cartagena cu ta sufriendo desde 31 di januari e ausencia di José Sepúlveda, nan familiar di 83 aña kende a biaha pa Aruba, unda el a wordo haya morto dia 12 di februari (Red: en realidad e ta 13 di februari) y, nan ta bisa, a wordo dera di biaha riba e isla e siguiente dia, sin consulta cu su famia completo cu ta biba na Colombia.

Nan a papia cu e señora Ibis Villa, kende ta nieta di e fayecido José del Carmen. E ta bisa cu su welo a biba durante 35 aña na Aruba. “Mi welo a biaha hopi tempo pasa pa Aruba unda cu e tabata traha den un compania cu tabata haci transporte di whisky. El a keda traha eynan te ora cu el a baha cu pensioen. Despues el a bira malo y ora cu e malesa a alarga y tabata strob’e den su movecion, e no por a cana bon, el a dicidi finalmente di bolbe su pais,” Villa a conta Caracol Radio.

Na Colombia el a bay dokter y a dicidi di pasa e resto di su dianan na su pais. Sinembargo despues di un tempo na Cartagena, e welo a conta nan el a cuminsa haya problema cu e pago di su pensioen cu no tabata wordo manda pa su cuenta di banco manera tabata sososde. Pa e motibo aki el a biaha pa Aruba den luna di november, 2017, pa haci e areglonan necesario. E no a keda mucho ya cu den luna di december el a bolbe Colombia atrobe.

“Mi welo tabata un hende apart. Nunca el a acepta ayudo di ningun hende, e tabata un persona hopi cera. E unico cos ta cu el a duna nos number di telefon di su supuesto Abogado na Aruba y e (nos welo) tabata yama nos via Whattsapp for di celular di un amigo, kende nos no sa con su nomber ta. El a bisa nos cu e tabata kedando na cas di e amigo ey,” e nieta a conta.

José del Carmen semper tabata un persona reserva, y nunca el a acepta cu su famia ta bay bishit’e na Aruba, y nunca nan tabatin un relacion directo cu un persona cu tabata conoce José na Aruba. “E comunicacionnan telefonico tabata e unico cu nos tabata sa di su bida na Aruba. Y dia 31 di januari, el a bolbe biaha pa Aruba. Nos a cuminsa preocupa ora cu pa dia 3 di februari ainda e no a tuma contacto cu nos,” e nieta a bisa.

Pesey el a cuminsa manda mensahe pa e number di e amigo di José y pa e Abogado, pero nunca a haya contesta. E dianan a cuminsa pasa y dado momento e amigo di José a blokea algun number di celular di miembronan di e famia na Colombia. Tur cos a keda den suspenso te cu dia 12 di februari, ora cu autordiadnan di Aruba a informa nan di morto di José.

“Nan a haya mi welo den un area alega, leu di casnan. Mi ta kere cu e ta un crimen pasobra mi welo no tabata por a cana bon, un hende mester a hacie daño. Nos a cuminsa e proceso cu Ministerio di Relacionnan Exterior y nan a bisa nos cu e consul ta bay encarga cu e caso. E dos personanan cu nos sa a mira nos welo na bida, ta bisa cu nan a bisa loke nan tin cu bisa na consul caba, pero tur e cos aki ta straño.”

E famia tambe ta pidi e repatriacion di José, ya cu “di forma straño nan a der’e aya, supuestamente pasobra e tabata den un estado avanza di descomposicion. Nos ta kere cu e tabata un asesinato y nos ta pidi autoridadnan Colombiano pa nan pone presion pa soluciona e caso y haya sa ken a mata mi welo,” Ibis a bisa.