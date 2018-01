Federacion di Ahedres Aruba ta organisa Copa Betico Croes 2018

Dianan 25, 26, 27 y 28 di januari awor, Federacion di Ahedres di Aruba ta organisa su prome torneo di weekend “Copa Betico 2018”. E torneo aki ta conta pa rating y tambe pa puntonan di FAA.

Copa Betico Croes 2018 lo ser hunga na clubhouse di FAA cual ta ubica na Nieuwstraat 11.

Lo tin 3 diferente categoria: Open, U-18 y U12. Inscripcion p’e torneo aki lo tuma lugar riba diaranson 24 di januari entre 7.00 – 9.00 di anochi den nos clubhouse di FAA.

Tambe ta posible pa haci e inscripcion via email pa paga online. Inscripcion pa miembronan di FAA ta Afl. 10,= p’e categorianan U-12 y U-18, mientras cu miembronan cu lo hunga den e categoria Open lo mester paga Afl. 15,=

Esnan cu no ta miembro y kier participa den un dje tres categorianan, lo mester paga Afl. 25,=

E categoria di U-12 lo ser hunga riba diahuebs dia 25 di januari y e torneo lo consisti di 7 buelta. Pa wega, cada hungador ta haya 15 minuut. Prome buelta lo cuminsa pa 10.00 di mainta y e ultimo buelta lo ser hunga di 2.00-2.30 pm, mientras cu entregamento di premio lo tuma lugar entre 2.30-3.00 pm.

Lo tin trofeo p’e prome tres lugarnan di e hungadornan masculino y trofeo p’e prome tres lugarnan di e hungadornan femenino. Y p’e best bou 10 aña (U-10) y e best bou 8 aña (U-8), lo haya un medaya.

E categorianan Open y U-18 lo ser hunga riba diabierna 26, diasabra 27 y diadomingo 28 di januari proximo y lo hunga un total di 5 buelta.

Pa wega cada hungador ta haya 1 ora y 15 minuut y lo haya un ‘incrementing time’ di 30 seconde pa cada movida.

Apertura lo tuma lugar di 7.45-8.00 pm diabierna dia 26 y despues e prome buelta lo start pa 8.00 di anochi. Diasabra dia 28 lo hunga buelta no. 2 di 3.00-6.30 pm y buelta no. 3 di 7.00pm -11.30 pm. Diadomingo dia 28 lo hunga buelta no. 4 di 10.00 – 1.30 pm y e di 5 y ultimo buelta lo ser hunga di 2.00-5.30 pm.

Entregamento di premio ta planea pa tuma lugar entre 5.30-6.00 pm.

Pa Categoria di U-18 lo tin 3 trofeo p’e prome 3 lugarnan, mientras cu lo tin un medaya p’e mihor hungador di e categorianan inoficial U-16 y U-14. Den Open e prome tres lugarnan lo gana trofeo.

Federacion di Ahedres Aruba kier a invita tur su miembro y interesadonan pa bin hunga y/of bishita e Copa Betico Croes 2018 na su clubhouse durante e dianan 25, 26, 27 y 28 di januari proximo.

Alabes FAA kier a gradici Comision di Subsidio/Lotto pa Deporte pa na aporte financiero cu ta haci e torneo aki posibel.