Federacion di Ahedres tabatin un competencia exitoso den cuadro di Dia di Betico

E weekend cu ta tras di lomba a tuma lugar den nan clubhouse na Nieuwstraat 11, Oranjestad, e acostumbrado torneo di ahedres “Copa Betico 2018”. E torneo aki a wordo hunga den 3 diferente categoria.

Nos chiquitinnan bou 12 aña (U-12), a hunga nan torneo riba Dia di Betico (25 januari).

Na prome lugar a termina den categoria di U-12 Girls y alabes Absoluto, Thamara Sagastegui.

Thamara a gana tur su 7 weganan.

Di dos lugar a bay pa Aimara Ballestero. Aimara a termina cu 5 punto. Y na di tres lugar den U-12 Girls a bay p’e hobencita Mary-Jane Bueno. Mary Jane a score 4 punto.

Den seccion U-12-Boys, a termina na prome lugar Jeshua Mc Collum cu 5 punto for di 7 partido. Do dos lugar a bay pa JeanPierre Acevedo. JeanPierre a termina tambe cu 5 punto for di 7 partido, pero a hunga cu hungadornan cu a score menos punto.

Na di tres lugar a bay pa Patrick de Roo. Patrick a score 4 punto.

Best Player under 10 years a bira Miguel Paes. Y Best Player under 8 years a bira Sylvi Cabral.

Miguel y Sylvi a haya un medaya.

Categoria U-18 y Open a wordo hunga diabierne, diasabra y diadomingo cu ta tras di lomba.

Den categoria U-18, e prome lugar a bay pa Eldrick Donata. Eldrick a score 4 ½ punto for di 5 partida.

Di dos lugar a bay pa Ayden Dirks cu 4 punto for di partido. Y na di tres lugar a bay pa Thamara Sagastegui. Thamara a score 3 ½ punto for di 5 partido. Thamara a participa den categoria U-12 y den categoria U-18.

Best Player under 16 years y cu no a termina den e prome 3 lugarnan a bay pa John A. Tromp. John a score 3 punto.

Y Best Player under 14 years a bira Christian Manuel. Christian a score 3 ½ punto. John y Christian a haja un medaya como premio.

Den categoria Open a termina na prome lugar Jose (Chelo) Pesqueira. Chelo a score 4 punto for di 5 partido. Na di dos lugar a keda Octavio Croes cu 3 ½ punto for di 5 y na di tres lugar a keda e hoben di 16 aña Brian Diaz. Brian tambe a score 3 ½ punto for di 5, pero a hunga cu hungadornan cu a score menos punto.

Federacion di Ahedres Aruba kier a gradici Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA) y Lotto pa Deporte pa nan aporte n’e torneo di ahedres aki.