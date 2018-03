Filmacion y Facebook a yuda Recherchenan aresta e dos sospechosonan di asesinato di wayaca

Despues cu e tratamento di e caso di asesinato na Wayaca (e comerciante Chines Shasha) a wordo posponi diferente biaha, finalmente diabierna, 2 di maart, pa 9’or di mainta e tratamento a cuminsa y pa finalisa pa 4.25 di atardi.

Tabatin hopi interés pa tratamento di e caso aki, tanto di famia di e victima como famia di e acusadonan. E supuesto cerebro ta sobrino di e victima. Esaki ta e motibo cu siguridad a dicidi di separa e dos gruponan aki. Familiarnan di e victima, bisti cu e t-shirt “Justice for Shasha” y encabesa pa e viudo y su dos yiunan, a sinta den e sala unda cu e tratamento a tuma luga. E otro banda di famia Chines, di e acusado, hunto cu otro interesadonan, a sinta den e tribuna na halto. Aki tabata sinta e tata, ruman y esposa di e acusado Po SIng F. (Stevie) hunto cu algún otro familiar mas.

Durante 6 ora largo Hues a repasa e procesverbaal cu e acusadonan, a haci nan pregunta di e sucedido of a permiti nan splica nan banda di medaya. Fiscal y Abogadonan tambe a haya chens di haci pregunta. Den e fase aki a resalta cu e acusado Jefferson E., manera el a conta, a wordo presiona door di su hefe pa comete e delito di atraco, pasobra e mester di placa pa paga invoerrechten di material cu el a manda busca den exterior. Po Sing F., kende ta conoce como Stevie (di Stevie Ice) di su banda ta nenga cualkier envolvimento. Solamente su empleado a pidi’e un lift pa Wayaca y un poco mas cu mey ora despues el a buske te na Angoshi. E mes, contestando pregunta, no a haya straño cu el a bahe un caminda y den un tempo hopi cortico e mester a buske na un sitio basta leu.

Stevie a bisa cu el a bin tende kico a pasa e dia ey pero mas laat. Despues di a busca Jefferson na Angochi, el a bay bahe na su cas, bay baha su yiunan y despues busca Jefferson bek. Na caminda supuestamente Jefferson a cont’e kico a pasa, cu el a bay tira un atraco na cas di su tanta (di Stevie) y cos a sali for di man. El a sinti su mes menasa ya cu aparentemente Jeffersona bis’e “awo cu bo sa, bo tambe ta envolvi”.

Ni Hues ni Fiscal no por compronde cu si t’asina cos a bay, di con niun momento den e dianan cu a sigui, e no a bay Polis pa haci denuncia. “Bo a kere den auto cu e homber cu a mata bo tanta, y bo no ta haci nada,” Fiscal a puntr’e. “Mi tabatin miedo di dje,” el a contesta.

Dies dia despues di e sucedido el a wordo deteni hunto cu Jefferson. Polisnan a confisca filmacionnan di casnan na Wayaca, unda cu a mira e homber cu tabata canando den e area ey. Despues a haya filmacion di e casnan den e caminda bayendo pa Angochi. Despues di analisa diferente grabacion, atencion a cay riba un Dodge Ram shinishi den cual tabatin un homber parecido na esun di e filmacion di Wayaca unda e tabata canando. Ademas, tabatin un tip valioso cu a mira Jefferson baha di e auto blanco y core bay den e pickup shinishi cu a buske na e sitio, bayendo na velocidad halto for di e luga.

Despues a busca na Belasting cual ta e Dodge Ramnan shinishi cu tin na Aruba. A base di slanan riba dje a bin saca afo cual ta e auto cu nan ta busca y riba kende su nomber e ta. Asina a bay busca riba Facebook y a haya e number di telefon di Stevie. A haya permiso pa tap e number aki cu tabata yama uno cu ta cuminsa cu 641… y buscando riba Facebook a bin descubri cu esaki ta di Jefferson, kende ta traha cu Stevie. Bingo. Asina nan a wordo deteni.