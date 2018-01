Focus a haci entrega di su Reconocementonan di Aña 2017

E aña aki a habri na un forma mas special pa revista FOCUS, cu su famoso fiesta pa haci entrega di e Reconocimentonan 2017. Un anochi cu a refleha e splendor di e fiestanan anual di e revista, cu tabata yena di elegancia, estilo, entretenimento, momento social y diberticion. Durante e ultimo añanan e entrega di Reconocimentonan FOCUS ta presenta conhuntamente cu House of Mosaic y Elite.

E guru den planea evento, Fernando Mansur, a crea un ambiente sofistica, unda a acomoda e invitadonan tanto den e parti di e hardin como den e interior di House of Mosaic. Elite a completa e ambiente cu su set-up espectacular den e parti di stage, zonido- y efectonan di luz. DJ Yeimy, manera tur aña, a sa di pone ambiente unico cu su seleccion top di musica.

E highlight di e anochi tabata e momento di haci entrega di e reconocimentonan na e personanan, cu tabata ilustra den e revista cu mas di 100 pagina den e luna di december.

Cada aña ta bin cu renobacion den e premionan, como tambe e forma con ta scoge e personanan.

Pa aña 2017 tabatin e reconocimentonan, entrega conhuntamento cu algun marca y ta dirigi riba e ser femenino, cu ta destaca pa nan talento como tambe ta fungi como inspiracion pa otro.

E reconocimentonan di FOCUS 2017 a bay pa: Gigliola Gomez como FOCUS Personahe di Aña, Yohana Roos como FOCUS Female Best Dressed, Rothmar Coenraad como FOCUS Male Best Dressed y Hendrik ‘Endy’’ Croes den FOCUS Moda y Beyesa. Isabelle Illes como FOCUS & Herbal Essences Artista di Aña, Ivy Simon como e FOCUS & Olay Premio Special, Chiara y Sophia Petrocchi como FOCUS & Always Sport, Yenny Rasmijn y Nathaly Maduro como FOCUS & Pantene Inspiracion.