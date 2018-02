Fraccion di AVP den Parlamento” Gabinete Wever-Croes abusando di fondo publico creando funcionnan cu no ta parti di despacho di Minister

Parti di un maneho financiero responsabel ta controla bo gastonan y basa nan riba prioridad. Asina bo lo evita malgastamento di fondo publico innecesariamente. Esaki tabata un di e tres puntonan cardinal cu partido MEP a presenta den campaña pa soluciona e retonan financiero.

Gabinete Wever-Croes ta demostrando cu accionnan cu nan ta iresponsabel y no tin principio pa mantene of hiba un maneho financiero deligente teniendo cuenta cu placa di pueblo. No obstante cu di un ausencia solemne di un maneho financiero concreto, nos por a tuma nota cu den e prome 4 lunanan di gobernacion e gabinete actual a crea un cantidad di funcion cu no ta parti di despacho di minister.

E prome funcion cu tawata uno hopi cuestionabel ta esun di un maestro di ceremonia cu ta presenta e ministernan di Gabinete Wever-Croes prome cu nan hiba palabra durante conferencia di prensa. Pa hopi aña largo tal funcion nunca a existi y e trabou tampoco por wordo considera como uno di prioridad halto. Esaki ta nifica automaticamente cu bo a crea un peso financiero totalmente innecesario pa e pueblo di Aruba.

Recientemente por a constata cu mas funcion cuestionabel a wordo crea pa Gabinete Wever-Croes. For di un documento cu a bay viral por a conclui cu a crea funcionnan di bewakers pa minister, politiek liaisons y tambe personanan adicional pa protocol cual ta servicionan centralisa den Gobierno. Hecho ta keda si cu nunca a aloca fondonan pa ministernan cana cu bodyguards, mucho menos crea un funcion nobo di “liaison” como capa pa por emplea personanan cu e meta di defende ministernan di Gabinete Wever-Croes.

No ta keda AVP su fraccion nada otro pa categorisa e accionnan aki di e gabinete actual como un maneho iresponsabel, malgastamento di placa di e pagador di belasting y re-activacion di politica di friends and family cual lo tin consecuencianan financiero pa e pueblo mientras cu un plan concreto pa finanzas publico manera a wordo primeti den campaña ta keto bay “in the making”.