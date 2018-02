Fraccion di AVP den Parlamento: Ministernan di Gabinete Wever-Croes no ta den posicion pa categorisa tur cos como “afscheidsbeleid”

Desde cu Gabinete Wever-Croes a instala e ta argumentando cu tur decision tuma door di un gobierno demisionario ta nulo of invalido pasobra e gobierno no tin autoridad pa a tuma tal decision. E punto di bista cu mayoria di e ministernan a tuma no ta completamente corecto y na su luga. Na un banda Gabinete Wever-Croes ta argumenta cu por tuma solamente decisionnan cu ta relaciona cu asuntonan pendiente y na mes momento kier categorisa asuntonan pendiente como controversial pa hustifica y persigui ciudadanonan.

Mester enfatisa na prome luga cu un gobierno demisionario ta totalmente capacita y tin legalmente e autoridad ainda pa tuma decision. Aunke sr. Mike Eman como Prome Minister di pais Aruba a entrega retiro di su gabinete algun dia prome cu eleccion e tin autoridad y ta competente ainda pa diferente motibonan. E gabinete ta haya retiro te ora cu esaki wordo aproba y honra door di su Excelencia Gobernador. Pa un periodo di casi ocho siman no tabatin un gobierno nobo instala pa tuma decisionnan di asuntonan pendiente. Ademas, mester tene cuenta cu semper tin asuntonan cu a cuminsa cana nan caminda huridico. Door di keda sin tuma decision esaki por resulta como pais bo por ta perhudicando ciudadanonan den nan posicion huridico. Tambe tin departamentonan cu mester wordo ekipa cu profesionalnan constantemente pa por garantisa servicio optimal di gobierno

Den pasado enberdad tabatin hopi caso cu tabatin di haber cu afscheidsbeleid y huesnan a ilustra e motibonan dicon. Por ehempel den pasado un ex parlamentario di MEP a haya un posicion como un consehero den un compania estatal cu un salario exageradamente halto y sin tin educacion of experiencia necesario pa haci tal. Decision a wordo tuma den tempo di eleccion y esaki tabata na desbentaha di pais Aruba. Hues a splica cu e solo hecho cu e salario ta asina halto y cu esaki ta sali for di caha di pueblo y cu e persona no tin papelnan pa eherce tal funcion ta motibo pa considera un acto contra di e derechonan fundamental di nos sistema di ordo y bon maneho gubernamental.

Pero cada caso specifico tin su criterianan y ta dificil pa bisa cu tur cos ta cai bou di un afscheidsbeleid. Pero bou di e capa aki Gabinete Wever-Croes ta sconde pa por persigui hende cual ta algo di lamenta. Un di e puntonan cu ta obvio cu nan ta violando ta tuma decision adhoc basa riba preferencia politico cual lo bay pone nan gasta hopi placa di pueblo inneceriamente den paga abogado.Como fraccion di AVP nos ta spera cu Gabinete Wever-Croes por stop di persigui ciudadanonan y comporta nan mes segun ley ta prescribi.