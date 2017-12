Fraccion di AVP: Minister Otmar Oduber a ‘fix’ 5.6 miyon den presupuesto supletorio pa funciona cune

Siman pasa durante tratamento di presupuesto supletorio 2017, a keda comproba cu Minister di Infrastructura y lider di partido POR, Otmar Oduber, t’e politico y Minister cu mas experencia den e coalicion actual di POR-MEP-RED.

Durante di e reunion tabata bisto cu e “lider” di Gabinete Evelyna Wever Croes, ta en realidad e Minister di Infrastructura, Otmar Oduber, kende a lansa un atake frontal contra di presupuesto 2017 di Gabinete Mike Eman II, cual presupuesto Minister Oduber a aproba y firma ‘prome’ cu el a dicidi di retira como Minister di Gobierno di AVP.

Sinembargo scuchando intervencion di e lider di POR durante di tratamento di presupuesto supletorio, ta duna e impresion cu e no tin nocion di contenido y e vision di Gabinete Mike Eman II pa cu presupuesto 2017 y awor diripiente ta mira buraco den esaki.

E desaroyonan politico aki den Parlamento siman pasa, ta bolbe crea e impresion concreto cu Otmar Oduber a transforma su mes den e lider principal di e gabinete di coalicion actual ya cu durante di ausencia di Minister Presidente Wever Croes den fin di siman di “Black Friday”, e lider di POR como Premier interino a convoca un reunion y a tuma varios decision cu e Prome Minister mes no tabata na altura di nan.

Ta mas cu claro cu for di momento cu a ripara cu den e nota di cambio presenta pa Gobierno di POR-MEP-RED cu a pone un suma di 5.6 miyon florin pa reconstruccion y reparacion di edificio di Bestuurskantoor, realisa c’un biaha mas Minister Oduber a dal su Gobierno di coalicion cabes abou.

Na prome lugar no tabatin urgencia ni tabata necesario pa pone e suma aki di 5.6 miyon den e presupuesto supletorio ya cu faltando dos siman y mei pa 2017 termina, Minister Otmar Oduber no por a haci nada oficial cu e plan di reconstruccion di un parti di Bestuurskantoor.

Esaki por a bay den e presupuesto di 2018 cu ainda su Gobierno no a caba di hinca den otro pa entrega esaki na Parlamento pa su aprobacion y riba dje ta bin acerca cu ta dificil pa kere cu lo tin un contratista of oficial di DOW cu por a traha un calculacion di costo di e proyecto di renobacion aki, den asina corto tempo.

Ta bisto pa hopi hende cu e maniobra aki di Minister Oduber tabata pa su Ministerio di Infrastructura haya un suma di 5.6 miyon florin p’asina e por funciona politicamente cu esaki, loke ta nifica cu e por tin plan pa acomoda su hendenan di partido y hasta uza parti di esaki pa otro asuntonan cu ta sirbi su propio interes politico.

Practicamente por wordo bisa aki cu Minister Otmar Oduber cu a logra solamente dos asiento den ultimo eleccion, a bira e prome Minister cu tin un suma di placa pa maniobra cu esaki y ni Minister di Algemene Zaken tin un suma na su disposicion n’e momentonan aki.

Ex lider di MEP, Nelson Oduber a bisa despues di resultado di eleccion cu MEP no tin nada di busca den Gobierno, ya cu no tin placa pa proyectonan, pero awor net un Minister cu no ta di e partido geel, a mustra con e si por yega na un suma grandi pa traha cu esaki.

Na Spaño tin un dicho cu ta bisa: “Camaron que se duerme, se lo lleva la coriente” y realmente e partido mas grandi den e coalicion di Gobierno aworaki, ta partido POR y su lider kende ta determinando e ritmo con cosnan ta bayendo den e actual Gobierno, segun un comunicado di partido AVP.