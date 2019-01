Fuels Marketing & Supply Aruba N.V. (FMSA) Ta anuncia cu CITGO Caya Grandi ta completamente operacional

Fuels Marketing & Supply Aruba N.V.(FMSA) a anuncia cu for di ayera diahuebs 24 di januari, stacion di gasolin, incluyendo servicio di diesel y e tienda, ta completamente operacional.

Ta importante pa menciona cu e stacion awor ta acesibel di tur entrada.

FMSA y CITGO Caya Grandi kier duna danki n’e empleadonan, clientela y negoshinan den cercania p’e pasenshi durante e trabounan di contruccion cu a tuma lugar.

Y tambe un danki n’e contratistanan cu a forma parti di e proyecto grandi aki.

Pa mas informacion por tuma contacto cu FMSA via telefon na 281-0100, tambe por manda nos un mensahe via Facebook.com/RefineriaDiArubaNV of por manda nos un email na info@rda.aw