Funcionario di GKMB – Awor no ta bale la pena fliet rond Aruba

E siman aki Salubridad Publico su tema di conferencia ta relaciona cu campaña pa conscientisa e pueblo pa evita criaderonan. Den e conferencia di prensa tabata presente Luis Chong, director suplente di GKMB. Esaki ta e departamento encarga pa controla areanan rond Aruba pa combati criaderonan. Awo no ta fumiga pasobra no tin sentido, cu excepcion di algun area cu ta pesta di sangura.

Un di e preocupacionnan grandi di GKMB ta e tirenan cu ta wordo laga rond benta cu e consecuencianan cu nan ta bira criaderonan ora di yobida. Nan a bin ta controlando den barionan rond di tireshop, restaurant, supermercado cualnan ta wordo considera e puntonan debil. Nan ta percura pa bishita Casnan di Anciano, como tambe santanan y scolnan pa control.

Gran parti di e problematica aki cu ta eyfo, cu no ta pertenece na un hende of di un cas, GKMB ta percura pa esakinan. E unico cos cu nan ta pidi, pa cada hende cuminsa cu nan mes na nan cas. Esey ta e parti cu falta cu ta sinti cu ta e problema mas grandi awor aki den nos comunidad.

Segun Chong, GKMB actualmente ta atendiendo cu e luganan cu ta warda hopi tire, of por bisa cu ta casi un dump di tire. Tin atencion pa esakinan y hunto cu personal di Infrateam, DOW, Serlimar, GKMG a cuminsa tuma e pasonan pa atende cu e casonan grandi aki.

A bini dilanti e preocupacion con pa controla of deshaci di e tirenan cu tin tira rond. Esaki, segun Chong, esaki en realidad ta algo cu no ta cay bou responsabilidad di GKMB. E ta un problema cu mester wordo atendi door di Directie Natuur & Milieu of Directie di Infrastructura. GKMB tin ideanan den nan departamento con pa handle cu esaki.

Pero atrobe e ta keda algo cu e ciudadanonan, habitantenan di cada cas, mester atende cun’e. Tin demasiado material rond di cas tira cu facilmente por bira criadero asina cu Aruba cuminsa ricibi yobida. Aruba tin suerte pasobra te cu aworaki pa e cantidad di casonan cu e malesanan di sangura ta trece cun’e, ta bou di e nivel di 5% di PAHO. P’esey ta importante pa tuma e medidanan di precaucion pasobra e yobidanan tabata basta ultimo tempo.

Hopi hende ta puntra di con GKMB no ta cuminsa saca nan truck y spuit rond. El a splica cu spuitmento cu nan truck, pa fumiga tur e barionan, ta un ultimo recurso cu tin den casonan di outbreak of epidemia.

Ora cu sali cu e trucknan aki, cu e insecticida cu nan ta spuit, ta mata solamente e adultonan cu tin por ta den cura of den e cas. Ora cu caba di haci esaki, si e criaderonan aki no wordo elimina, e dianan cu ta sigui lo tin adulto atrobe rond di cas. Den caso cu tin un outbreak den un bario, den un districto, e ora si ta sali haci esakinan pa purba evita cu e outbreaknan aki bira mas grandi. Si no elimina e criaderonan aki, e fumigacion no lo yuda.

GKMB si ta fumiga den e areanan di mangrove, cu ta Pos Chikito, Savaneta y tambe un parti di e area di Hotel, den cual tin cu bisa ta haya hopi yamada di nan, unda turistanan ta haya hopi molester di e sangura preto. E sangura preto aki no ta transmiti dengue, pero si e ta un molester grandi pa e personanan cu ta biba den Pos Chikito, Savaneta, etc. Un molester grandi den temporada di yobida tambe, unda cu e sangura preto aki ta invadi tur e barionan aki, y ta ataca sin misericordia.