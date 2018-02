Den ambiente ameno e team completo di Fundacion Museo Arubano a organisa dos dia di training pa e team completo cu ta consisti di Museum of Industry, Community Museum y Museo Historico Aruba. E nomber di e training a titula “BUILDING A HEALTHY RELATIONSHIP IN THE WORKPLACE”. Un danki special ta bay pa Sharleen Tromp cu na un manera hopi interactivo y dinamico a guia e grupo den e training aki. Cu gran positivismo y energia Fundacion Museo Arubano ta sigi traha pa cumpli cu tur meta!