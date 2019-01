Fundacion Museo Arubano ta invita comunidad di Aruba pa bishita e museonan riba Dia di Betico

Riba Dia di Betico e museonan lo ta habri pa publico. En conexion cu diferente programa educativo den 2019, Fundacion Museo Arubano ta organisa Dia di Bishita na su 3 museonan y tambe exhibicion como un forma pa recauda fondo.

Esaki lo sosode dor di cobra un suma simbolico di Afl. 5,- na porta durante e dia aki n’e museonan y na Carnival Euphoria Exhibition lo cobra unicamente Afl. 1,-.

Riba e dia tan special aki lo ta ideal pa pasa conoce e museonan mas si serca hunto cu famia y amigonan. Tin asina tanto pa descubri den Museum of Industry, Community Museum, Museo Historico Aruba y sin lubida lo mas nobo cu ta e Carnival Euphoria Exhibition.

Orarionan di e museonan ta lo siguiente:

Museo Historico: 10:00am – 4:00pm: Rond di 11:00am lo tin caha di orgel Mirando y grupo tipico Un Brindis lo clausura e atardi entre 2:00pm – 4:00pm. Cushina lo ta den man di mama Olia.

Museum Of Industry: 12:00pm – 4:00pm; Community Museum: 12:00pm – 6:00pm. Aki lo tin bendemento di cuminda den man di The Old Cunucu House. Entre 4:00pm – 6:00pm lo tin ambiente musical den man di Rincon Boys.

Carnival Euphoria Exhibition: 12:00pm – 4:00pm.





E actividadnan aki lo no ta posibel sin e sosten di comerciantenan cu ta kere den e proyectonan di Fundacion Museo Arubano y cu ta aporta pa engrandece e stimulacion pa atrae mas bishitantenan tanto local como turista.