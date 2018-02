Glenbert Croes ta bisa: Ta haci lo maximo pa ningun contratista local perde nan trabou den e refineria

Ayera e Minister di Labor Glenbert Croes tabatin reunion cu diferente organisacion, entre otro Mediador di Gobierno Anselmo Pontilius, y sindicato IOWUA riba e situacion reinante na e refineria CITGO.

E siman aki e compania a anuncia “slow down” mientras cu e siguiente dia a cera porta pa un grupo di trahado di un contratista, ya cu no tin trabou pa nan.

Na final di su reunion Minister Croes a bisa cu pa cuminsa a haci un apelacion fuerte na CITGO pa demostra su bon boluntad, despues di tur e

esfuersonan grandi cu Aruba a haci pa habri e refineria aki, pa evita e golpi mortal cu e paro lo por nifica.

El a haci un apelacionnan na tur trahadonan local pa keda pendiente pasobra ta bay tuma diferente accion. A cuminsa pa duna ordo na Departamento di Labor pa no duna ningun permiso di retiro na esnan cu ta trahando den e refineria. E ta kere cu e slow down di e trabou den e refineria ta contra interes general di pais Aruba.

Den e reunion di ayera tardi a haci un inventarisacion di e tipo di contractonan cu tin, pero si CITGO a yega na acuerdo caba cu algun trahado, Gobierno den e casonan ey no por haci nada. Pero si mester defende e caso di e trahadonan cu nan pan ta inhustamente na peligro. E informacion cu tin ta cu ta trata di kita e trahado di e contratistanan y trata di mantene esnan cu ta traha directamente cu CITGO.

Minister di Labor a enfatisa cu Aruba no a drenta den un acuerdo cu CITGO pa nan sigui opera solamente e terminal. E vision ta pa e proyecto grandi aki representa mas di loke e tabata representa aworaki. Gobierno no kier scucha cu ta e terminal so nan kier mantene habri pa awor, manera Valero tabata kier a haci. Aruba kier pa henter e refineria ta habri, pa e genera hopi mas trabou, pa e impacto economico ta hopi mas grandi. “Esey nos ta exigi di CITGO.

Nos kier pa henter e proyecto di upgrading tuma luga. Nan tin e posibilidad pa duna entre 3 y 4 mil hende trabou, directamente y indirectamente.

Aruba a scoge nan como un partner strategico y nos ta spera cu nan ta mira nos mescos.” El a agrega cu companianan multinacional keha cu nan ta bashi mientras cu nan ta pata-pata di placa y esaki, el a bisa, no ta momento pa keha bashi.

E embargo cu tin awor, e minister a bisa, no ta motibo pa faya cu loke tin palabra cu Aruba. E no ta motibo pa no honra nan compromiso, y cumpli cu e contracto cu a cera cu Aruba. Nan tabatin 100 miyon dollar di “olie-fonds”, y cual nan por uza tiki tiki pa sigui cu e proyecto. Pesey a pidi nan pa reconsidera nan decision di “slow down”. Tambe a pidi Prome Minister Wever Croes pa considera pa haci e peticion aki oficialmente na CITGO.

Si a informa Gobierno cu tin un grupo di nan trahadonan cu lo bay wordo wanta mas tanto posibel.

E mandatario a bisa cu e ta spera cu pa dialuna awo, e lo tin hopi mas informacion disponibel, no solamente di e contratistanan local cu ta traha via subcontratista pero tambe esnan cu ta traha directamente cu CITG. A pidi tambe pa no cay den wega politico y esaki ta algo cu Gobierno lo bay ta vigila esaki, pasobra lo no tolere.