GLW Foundation lo tin atrobe su ‘Cupcake di Speransa’ dianan 13 y 14 di February 2018 – Fondonan recauda ta bay pa Instancianan cu ta traha cu nos muchanan

GLW Foundation, organisado oficial di Miss Teen Aruba International lo tene su di 3 benta anual di Cupcake pa un bon causa yama “Cupcake di Speransa”. E idea aki a cuminsa 3 aña pasa na momento cu a tende di e caso di Baby Lunah y a dicidi di haci e campaña aki, dus e idea tabata pa e comunidad yuda pero tog baña algo a cambio di su donacion y p’esey e start cu e proyecto Cupcake di Speransa, mester bisa cu e prome aña a bay super exitoso y nos a Sold Out e bolonan y e fondo recauda a wordo entrega despues na Sra. Linda Brokke, wela di Lunah den presencia di nos Miss Teen y su finalistanan cual e famia a keda masha agradeci.

Na aña 2017 e interes a sigui crece pa e Proyecto Cupcake di Speransa cual fondonan recauda a bay pa un señora cu ta sufri di e malesa Guillain Barret y cu mester a sigui cu su tratamentonan na Hulanda, na instalacion oficial di nos candidatanan di 2017 familiarnan di Sra. Koolman tabata presente pa asina ricibi e envelop for di man di vice presidente Cathy Helder. E aña aki nos comision a dicidi di yuda mas cu 1 persona pero nos lo enfoca riba e fundacionnan cu ta traha pa nos muchanan cual esnan scogi ta wordo anuncia despues ya cu nos kier mantene ainda un secreto ken nan ta y naturalmente mas Cupcake bende, mas fundacion por beneficia di esaki.

For di dia cu a crea GLW Foundation pa organisa Miss Teen Aruba International e meta ta y lo keda “algo mas cu un certamen di beyesa” pa asina nos yuda tambe den e parti social na Aruba, durante fin di aña nos tin e campaña “Un man pa nos ruman” cual na December ultimo a traha mas cu 50 tas pa duna e muchanan cu mester di esaki . Si bo compania, grupo di amistad, coleganan kier coopera cu nos yama 5616151 y asina haci bo pedido y nos lo deliver esaki pabo dia 13 y 14 di February. Minimo order ta 10 cupcake. No tarda yama of message awe mes pa bo no keda sin haña y alabes coopera pa un bunita causa cual fondo ta bay bek den cuido y atencion di nos muchanan di Aruba.

Adhunto por mira e poster di e aña aki traha pa Final Format di Mitch Almary, un danki na House of Cake, Ayrton Tromp y Leonard Jansen pa nan sosten y na tur esnan cu ya caba a reserve nan cupcake pa asina comparti cu otro riba dianan di amor y Amistad.