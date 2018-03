Goberna ta trece gran responsabilidad cune Cu Gabinete Wever Croes no kier y no por carga

Parlamentario Arthur Dowers

“No ta un secreto cu ta na cabes di un organisacion, instancia, departamento y/of hasta gobierno, ta trece un gran sentido di responsabilidad cu’ne. Sigur ora ta trata di e partinan dushi pa anuncia proyectonan nobo como ehempel, pero mas ainda bo mester demostra grandesa ora cu bo mester anuncia e cosnan menos bunita, manera por ehempel aumento di belasting of cualkier otro tipo di medida cu ta afecta e cartera di e ciudadano Arubano.

Ultimo informacion ta indica y sostene e motibo di con ainda minister Xiomara Ruiz Maduro hunto cu Minister president Wever Croes no kier bay parlamento ainda pa pidi aprobacion di e presupuesto di pais Aruba. Pa esey mes cu partido MEP ta pidi CAFT ayudo pa traha un presupuesto pa hustifica medida contra pueblo.

E presupuesto cu Xiomara Ruiz Maduro a hinca den otro hunto cu entre otro ex-minister di finansa (MEP) esta Nilo Swaen, a trece cu’ne cu CAFT a bisa gobierno cu e presupuesto aki ademas cu e ta hopi ‘onduidelijk,’ e no ta realistico y ta mal hinca den otro. No ta conoci si esaki a wordo haci pa falta di conocemento di esunnan cu a traha riba e presupuesto of cu mas bien a haci esaki a proposito netamente pa busca CAFT pa traha un presupuesto pa nan, pa despues benta tur e culpa di medida den scochi di CAFT.

Partido MEP durante aña electoral a priminti cu no lo bin medida contra e pueblo aki, pero awor cu no kier of por cumpli cu nan promesa a laga traha un draaiboek pa prepara e introduccion di e paketenan di medida extremo y di mas pisa den historia di e pais aki.

E aliado di partido MEP na Hulanda, esta Andre Bosman a haya un pleito cu gobierno di Wever Croes pasobra segun Bosman cu minister president no ta sincero cu pueblo Arubano y ta sconde tras di Hulanda y Cft.

Segun Parlamentario Arthur Dowers MEP ta haci esaki deliberadamente. Despues cu a bisa RDA pa no paga su ‘fair share’ na pais Aruba, pa di e forma aki nan por a aumenta e deficit di pais Aruba na final di aña pasa esta 2017. Asina aki tambe a hinca entre otro e costo nan di renobacion di e monumento Bestuurskantoor pa haci e deficit di pais Aruba mucho mas grandi cu loke tawata hustifica y te awe no a pone ni un bloki na bestuurskantoor.

Tin un palabracion den e gabinete Wever Croes entre mepored pa laga Hulanda interveni, pa di e forma aki nan por hustifica e medidanan extremo cu ta na caminda. Poco poco opinion publico y hasta e propio sostenedonan di entre otro partido MEP, a cuminsa mira cu nan a wordo gaña pa e lider di mep. Tin algun coordinador cu ta wordo paga hopi placa pa defende gobierno. Pero hopi hende ya a cuminsa disgusta di e engañonan aki di e gobierno actual.

Esaki tin di haber den oposicion MEP tawata tin e solucion y sin cu mester bin cu paketenan di medida. Cu awor nan ‘prestigioso partido’ mes a traiciona nan confiansa y kier sconde tras di palabranan bunita door di bisa cu nan no tawata sa cu tin deficit cu nan mes a aumenta na 2017. “Con bo no por tawata sa cu bo tin cu traha atende retonan si netamente esaki ta gobernacion. Ta kico Mep a haci como representante di e pueblo aki den parlamento tanto añanan largo anto?” E contesta ta, hiba trece pa Bosman, drumi y gaña nos pueblo.