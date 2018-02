Gobierno a cuminsa haci investigacion pa amplia canasta basico

Debi na e continuo reclamo riba aumento di prijs di diferente tipo di producto, Gobierno a dicidi di amplia e canasta di productonan basico. Esaki a keda anuncia diamars den oranan di atardi door di Minister di Finanza Xiomara Ruiz Maduro.

E canasta basico actualmente ta consisti di 11 producto.

Pa haci e cambio a cuminsa prome cu un control intensivo riba e productonan den supermercadonan. Un total di 12 supermercado a wordo bishita y a controla diferente tipo di producto, tanto friu como den bleki. E control aki, e mandatario a splica, mester wordo haci pa por hustifica of duna e motibonan pakico ta amplia e canasta basico.

For di 2011 a cuminsa cu e prome intentonan pa amplia e canasta basico, ora cu a instala un grupo di trabou consistiendo di representantenan di Gobierno y comercio cu a produci un rapport cu conseho di algun producto cu mester wordo agrega den e Canasta Basico. Depsues di esey e mercado mes a percura cu a bini supermercadonan cu ta importa e tipo di productonan aki cu ta pidi pa nan pero di otro marca.

Sinembargo nan ta sinti, basa riba preocupacionnan expresa door di ciudadanonan, cu toch tin necesidad pa inclui mas producto den e canasta basico y cual ta haci cu e prijsnan ta bay wordo regula. E mandatario a bisa cu den e siman di 5 pa 12 di februari e controladonan lo ta bishitando mas supermercadonan pa haci un investigacion riba e margen di ganashi di e supermercadonan y e doñonan mester percura mustrando e facturanan di compra. Na final e controladonan lo duna un conseho na e mandatario riba e productonan cu lo por wordo inclui den e canasta basico.

Tin hopi producto ta wordo studia, cuminsando cu e diferente tipo di berduranan, pero cual di nan y cuanto ta bay wordo inclui exactamente, e mandatario no por a specifica. Ta pesey, el a bisa, ta haciendo un investigacion aworaki y na final por bisa cual ta e productonan mas importante cu ta bay wordo inclui. E producto aki mester ta uno cu ta wordo considera como basico pa consumo di e pueblo. Aworaki tin un variacion den e prijsnan y esaki, e mandatario ta pensa, ta debi na e gastonan di transporte. Ademas, tin algun supermercado ta cumpra producto hunto den bulto y otronan ta cumpr’e nan so.