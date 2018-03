GOBIERNO DI ARUBA TA PONE PLAN PA INDEPENDISA DPS “ON HOLD”

Dialuna mainta den Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Minister Armando Lampe a elabora riba e tema di independisacion di enseñansa publico. Minister a Lampe a menciona cu e aña aki ta trinta aña cu e idea pa independisa scolnan publico a keda lansa e tempo ey bou di Gabinete di Henny Eman. Esaki a wordo treci den e nota di 1988 den e famoso raport cu a hiba e titulo “Renobacion di Enseñansa, Prioridad pa Futuro”.

E Minister ta enfatisa cu e idea di independisa scolnan publico no ta algo cu a cay for di cielo awo aki durante su maneho. Pasobra durante e trinta añanan cu a pasa, diferente biaha gobiernonan a bin cu intercambio di idea y diferencia di opinion riba e topico aki sin cu algo a wordo concretisa.

E Minister a duna di conoce cu si a dura trinta aña pa yega na e momento aki pa discuti e topico aki cu a keda lansa na 1988, lo ta mas cu logico cu den tres luna e como Minister di Enseñasa lo no por realisa e idea aki. El a bisa cu e tambe lo tuma mas tempo pa esaki. E intencion ta pa haci e proceso di independisacion mas poco poco, paso pa paso.

Minister Lampe a bisa cu e prome paso cu lo bay tuma ta den discucion y deliberacion cu e scol EPI cua ta e scol mas grandi di Aruba. Scol EPI a manda un peticion pa asina nan por dal e stap pa lansa un stichting EPI. E motibo cu Scol EPI kier esaki ta pasobra como stichting nan por atrae invercionnan cuantioso cu na e momento aki no ta posibel door di e structura huridico cu tin.

E mandatario a splica cu lo sigui delibera cu henter e personal enfatisando cu e posicion huridico di e personal lo keda mescos. Esaki e Minister ta considera e prome paso.

Minister Lampe ta bisa cu a largo plaso lo continua cu e deliberacionnan rond di DPS y otro scolnan publico.

Pa loke ta trata informacionnan incorecto bou di e personal cu ta treciendo hopi confusion den pueblo y den e maestronan mes, Minister Lampe ta bisa cu el a dicidi cu mester di mas tempo pa asina sigui den deliberacion cu e docentenan aki pa aclarea tur duda cu por tin.

Den e proceso lo recoge testimonionan entre otro di Parlamentarionan kendenan tawata traha pa stichting SKOA, kendenan no tawata ni mas ni menos cu un maestro di openbare school sino tawata igual cu tur otro maestro. E posicion huridico sea tawata traha pa un stichting of un scol publico ta igual. Tambe tin testimonionan di maestronan kendenan a bay over di un scol publico pa Stichting EPB y otronan a bay for di Stichting EPB pa un scol publico. Tin maestronan a bay di Stichting SMOA pa scol publico Colegio San Nicolas. Tur e situacionnan aki ta testimonionan cu nada a cambia. Nan posicion huridico a keda exactamente igual.

Sinembargo Minister Lampe ta enfatisa cu mester di mas tempo pa sigui delibera cu e maestronan pa kita tur duda y tur informacion incorecto cu ta circulando. Pa cua motibo, Gobierno di Aruba a dicidi di pone “on hold” e paso aki di independisa scolnan publico.

E Minister ta bisa enfaticamente cu ta hopi importante pa tur maestro traha den tur trankilidad y ta spera cu awo cu Gobierno a dicidi di tuma mas tempo tur maestro por sinti nan mes trankil cu di parti di Gobierno di Aruba nunca tawata e intencion y lo no mishi cu posicion huridico di niun maestro cua te hasta no ta posibel tampoco.