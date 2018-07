“Gobierno hunto cu ATIA, APA, ASTEC y WEB trahando riba solucion pa e molester di huma riba waf na Barcadera”

Dialuna atardi Minister di Finanza, Economia y Cultura den representacion di Minister President a reuni cu representantenan di ATIA, APA, ASTEC y WEB riba e situacion cu tin na waf di Barcadera na unda cu ora cu biento cambia di direccion ta bin molester riba e waf door di e huma di WEB.

Algun dia pasa Minister President a sinta cu e grupo aki pa scucha kico e problema ta y a traha hunto cu WEB diligentemente pa busca solucion pa e situacion aki cu no solamente por pone salud di hende na peliger, pero tambe ta trece cun’e e risico cu barconan cu normalmente ta trece carga pa Aruba, por tuma e decision di no bin mas na nos waf y desvia bay otro isla. Esaki sigur lo trece un problema aun mas grandi pa nos comercio kende por keda sin ricibi mercancia of cu mester haci extra gasto pa por trece e mercancia via otro barco cu mester bay busca e carga cu ta wordo baha na otro isla.

Durante e reunion ATIA a enfatisa e necesidad pa por yega hunto na un solucion mas lihe cu ta posibel pa evita e scenario cu e barconan di carga cu ta percura pa 80% di mercancia na Aruba, keda sin bin of no bin na un manera regular mas na nos Pais. Un solucion tambe ta necesario pa asina evita cu comercio ta wordo confronta cu paro di trabou na waf, ya cu tardansa tambe ta trece extra gasto cun’e.

Den e reunion WEB a duna un bista di e solucionnan cu tin a corto, mediano y largo plaso. Por ehempel, a corto plazo ta deliberando cu Refineria di Aruba pa por haya fuel oil cumpra cu tin un porcentahe hopi mas abou di sulfur cu locual awor WEB ta haci uzo di dje. Haciendo uzo di esaki, kisas por mengua e molester di e huma pa esnan cu ta labora riba of ta haci uzo di e waf. Pa verifica esaki WEB hunto cu ASTEC lo percura pa pone meter pa asina por midi e efecto di e huma den aire riba waf prome y despues cu WEB haci uzo di fuel oil cu menos contenido di sulfur. A mediano plaso WEB a indica cu riba nan agenda di inversion tin cambio di locual ta e boilernan pa machinnan mas eficiente cu lo yuda pa baha e uzo di fuel oil aun mas. Pa largo plaso ta pensa riba e posibilidad pa WEB bay draai riba gas natural y asina kita full di e uzo fuel oil pa su operacion.

Di parti di ASTEC a wordo indica cu den e tempo cu tin mester pa yega na un solucion structural pa e problema di huma di WEB, nan lo provee nan empleado cu material di siguridad manera mascara y pańa special pa asina mitiga e efecto cu e huma por tin riba salud di e empleadonan. Esaki ta necesario ya cu pa cualkier solucion nos mester por conta riba algun luna di tempo pa nan por wordo implementa y midi pa comproba nan efectividad.

Di parti di Gobierno Minister Maduro a indica cu tin hopi atencion pa locual ta pasando na nos waf y cu ta trahando hunto cu WEB riba un solucion structural. A pidi esnan na mesa y ta haci un apelacion na tur stakeholders envolvi pa brinda un espacio un rato pa e decicionnan necesario por wordo tuma. Den e tempo pa por yega na implementacion di solucion, ta spera di por conta cu e cooperacion di tur hende pa e operacion di waf por sigi normal pa asina nos evita problemanan mas grandi pa nos Pais. A keda palabra cu dentro di poco lo reuni atrobe pa indica ki solucion concreto Gobierno hunto cu WEB ta yega na dje.