Gobierno lo bin cu compensacion p’e pensionado y cobradornan di sueldo minimo. Segun Prome Minister Evelyn Wever-Croes

Nos no tin intencion di hisa benta belasting riba e pueblo aki, MEP a bay campaña, anunciando cu lo bin cu un verschuiving, esta lo cambio di belasting directo pa indirecto, asina Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Lo bay move e peso di belasting di directo pa indirecto y sigur lo no hisa benta. Esey t’e estilo di Gobierno anterior.

Lo analisa tur desaroyo y prome cu bin cu cualkier otro decision, mester bin compensacion. Cu esaki Prome Minister Evelyn Wever-Croes kier men cu p.e. e pensionadonan, kendenan ya ta pagando un peso basta pisa na prima di AZV.

Pa loke ta nan belasting, tambe tin un acumulacion y sigur e pensionadonan merece un alivio. Den e sentido ey, Gobierno aki ta trahando riba un proposicion con por duna e pensionadonan un compensacion.

N’esnan cu ta cobra sueldo minimo, of hasta menos, nan no a paga belasting. Baha un belasting directo pa uno indirecto, lo no tin efecto p’esnan cu ta cobra sueldo minimo. Nan mester un otro tipo di compensacion, segun Prome Minister Evelyn Wever Croes.

Ta riba tur e compensacionnan aki sigur Gobierno ta trahando, pero e no t’asina leu ainda pa anuncia nada.

Ora e t’asina leu, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a priminti di anuncia e diferente compensacionnan cu e lo bin cu nan.