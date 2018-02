Gobierno mester investiga ken ta tras di esaki; Minister Oduber ta desmenti rumornan riba deal pa produci Marihuana na Aruba

Ministerio di Turismo, Salubridad y Deporte, Danqui Oduber, den un declaracion pa prensa ta bisa cu e tambe a tuma nota tuma nota di un noticia cu a wordo publica riba e website di Noticia Cla, caminda Gobierno di Aruba lo a cera un deal cu un compania Canades pa produci Marihuana aki nan na Aruba.

Ministerio di Turismo, Salubridad y Deporte ta desmenti e noticia aki. Gobierno di Aruba na ningun momento a duna toezegging of permiso pa marihuana medicinal. E gobierno aki ta traha transparente na tur momento y lo informa pueblo semper debidamente.

E informe aki a sali diabierna riba Internet unda cu ta wordo bisa cu un compania tin bista riba e futuro di marihuana na Aruba y den Caribe, firmando un acuerdo e siman aki pa produci marihuana y comestibel riba e isla aki den futuro. E ta bisa cu Affinor Growers Ltd. Di Canada e siman aki a firma un acuerdo di licencia exclusivo cu Vertical Designs Aruba Inc. (“VDA”) pa produci marihuana y comestible uzando e “Affinor Growers”, un sistema patenta di toren vertical. A cambio di otorga e licencia, Affinor Grower lo ricibi 10 porciento di accion den VDA y VDA lo cumpra tur e torennan for di Affinor pa su cultivo cu lo tin su base na Aruba.

Esaki ta algo cu a sali riba diferente website. AWEMainta a averigua y por lo menos aki na Aruba na Camara di Comercio no tin ningun compania registra cu e nomber di Vertical Designs Aruba Inc. Pero henter e situacion aki ta mustra basta sospechoso. Pero mas ainda ora cu e articulo ta menciona cu e licencia (permiso) otorga na VDA lo cubri e region di Caribe y mientras cu VDA ta expande su mes pa otro paisnan den Caribe y crea subsidiarionan nobo, e lo por sub-otorga e tecnologia di Affinor y di esaki e compania Canades lo ricibi 10% di accion den tur e “sub licence”nan of subsidiarionan rond di Caribe.

Ta wordo bisa tambe cu actualmente Marihuana no ta legal na Aruba of den Caribe, pero e acuerdo ta “por si acaso e leynan cambia”.

E compania Canades ta bisa cu un di e bentahanan principal di cultivo di matanan den e tecnologia aki na Aruba ta e clima faborabel pa e matanan crece.

Mirando tur e reaccion aki, mester haci un investigacion kende(nan) ta tras di e proyecto aki pasobra ya hopi dede a cuminsa punta caba direccion di e lider di RED, kende ta esun cu abiertamente tabata campaña pa legalisa uzo di marihuana medicinal y recreacional.