Gobierno ta haya dividendo y pueblo ta haya aumento di awa y electricidad

Ora c’un gobierno no tin vision, no tin plan di gobernacion, tur loke por spera di un gobierno asina, ta e serie di castigonan cu pueblo ta wordo confronta cu’ne den ultimo simannan.

Lider di fraccion di AVP den Parlamento, sr Marlon Sneek ta mustra cu na momento cu gabinete Wever Croes den su ocho luna den gobernacion, ainda no a duna pueblo algo for di cual pueblo por saca beneficio.

Al contrario, tur loke pueblo ta hayando ta un cuenta pa paga pa incapacidad di un gobierno MEPPORRED, caminda famia y amigonan ta wordo beneficia pero pueblo mes tin cu cubri e peso di un falta di vision riba tur tereno.

“Loke si e gobierno aki ta bon aden, ta manipulacion di e berdad, experto den fabrica scenarionan negativo pa trata di acomoda su incapacidad pa goberna nos pais.

Na momento c’un minister di finansa ta bay sinta den un conferencia di prensa di WEB Aruba NV pa atende c’un asunto cu ta regarda maneho di e compania aki, ya caba e ta duna tur hende e impresion cu e minister na nomber di su gobierno, ta preparando pueblo pa otro atraco di su gobierno den cartera di pueblo.

A trata di splica henter e proceso di con mester bay cambia e tipo di fuel cu WEB ta usando pa asina atende cu e situacion di huma cu ta molestia trahadonan na waf di Barcadera, sin bisa pueblo ainda kico nan tin cu bay paga extra den simannan nos dilanti, ya cu prijs di awa y coriente ta bay subi.

Ta mesun gobierno cu a dicidi di elimina henter e concepto di ‘green energy’ cu a inicia bou di gabinete Mike Eman I y II, un minister ta bin splica di con pueblo awor tin cu bay paga mas, pa motibo cu su gobierno no sa kico e ta haci of kico e tin cu haci.

Un minister cu ta forma parti di un gobierno cu no a mira e balor di un parke di molina di biento na Noord, kico esaki ta nifica pa logra energia limpi den futuro, awor ta bin dilanti pa hustifica cambio di uzo di fuel oil di WEB, pa asina evita polucion, siendo cu ta mesun hendenan aki a dicidi di bandona henter e proceso di green energy di Aruba, cu rond mundo tabata ser sigui di cerca.

E meta principal di e gabinete Wever Croes ta dirigi riba cartera di pueblo, trata di ranca mas tanto cu por for di pueblo pa financia un plan di maneho cu no ta existi ainda.

Ta mesun minister di finansa aki, kende a impone accijns riba gasolin, cu a bisa pueblo cu aumento di BBO y BAZV lo primi un tiki so, ta preparando pueblo pa un aumento di prijs di awa y coriente cu ta ser calcula lo bira un aumento di 7% den proximo simannan nos dilanti.

Y loke ta mas serio y tristo di henter e asuntonan aki, ta esaki ta mesun minister y su gobierno cu ta ranca placa di dividendo for di tur compania estatal pa financia nan incapacidad di maneho, caminda atrobe gabinete Wever Croes lo saca miyones for di WEB Aruba NV como dividendo, cu ta pone cu cualkier gasto extra of intencion di reduci prijs di awa y coriente, no ta posibel mas.

E caos ta continua den nos pueblo, crea pa un gobierno cu a dicidi cu no ta bay ‘hedge’ mas y e decision aki a wordo tuma ora cu bari di fuel oil tabata costa $50 pero awor cu ta manda WEB bay ‘hedge’ tog, e prijs di bari di fuel oil ta para na $75 cu ta bolbe his e prijs perhudicando pueblo un biaha mas.

Esaki ta mesun gobierno cu a priminti solucion sin medida, baha pa 7 minister pa scapa 50 miyon pero a keda na 9 minister y costando mas, elimina schoolgeld pero pueblo pagando schoolgeld prome cu aña escolar nobo inicia.

A priminti pueblo cu lo baha prijs di gasolin pero ta gobierno mes a impone accijns y gasolin ta sigui subi y a priminti cu lo soluciona problema financiero sin medida, pero pueblo ta casi hoga den un tsunami di medida cu gabinete Wever Croes a bin ta forsando riba pueblo,” Parlamentario Marlon Sneek ta mustra.