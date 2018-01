Gobierno ta trahando sigui sigura importacion di fruta y berdura

Den un conferencia di prensa extraordinario cu Prome Minister Evelyne Wever Croes a tene diamars mainta, el a papia di e situacion delicado cu ta tin den e relacion cu Venezuela desde cu e mandatario Venezolano a cera frontera maritimo y aereo cu e islanan Hulandes. Un situacion cu Aruba ta sintiendo efecto pa loke ta fruta y berduranan cu awor mester wordo importa di otro mercado, y ta costa mas.

Minister encarga, el a splica, hunto cu su conseheronan a bin ta sintando cu importadornan pa sigura cu no ta surgi un scarsedad di berdura ni fruta na Aruba. Y pa sigura cu e prijsnan no ta mucho mas halto cu loke e pueblo ta custumbra cun’e. No mester lubida, e mandatario a bisa, cu ya caba Aruba tabata ricibiendo algun berdura y fruta for di Merca y otro paisnan, y den cual lo no bini ningun cambio. “Nos ta trahando pa garantisa y continuacion di importacion di fruta y berdura na Aruba,” e mandatario a finalisa su comentario di e forma aki riba e tema di importacion di fruta y berdura.

AWEMainta por a constata cu berdad, apesar di e esfuerso cu ta wordo haci door di Gobierno cu tin escasez di cierto fruta y berduranan. No mester lubida cu mayoria di e productonan aki tabata wordo importa for di Venezuela. Tin supermercadonan pa cumpli cu tur nan clientenan a restringui e compra na un banana pa cada cliente y esaki ta costa Afl. 1,50. Lamunchi berde ta wordo bendi na 1 florin pa un. Na un supermercado por a mira cu tomati rondo ta costa 10 florin pa kilo. Y asina por sigui menciona. Hecho ta cu e medida tuma door di Presidente Nicolas Maduro ta afectando e ciudadanonan di Aruba, principalmente e consumidornan cu ta custumbra di cumpra nan productonan na fruteria of supermercadonan chikito den bario.