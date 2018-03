Grupo MACHICA CELEBRO ganador di Quiznight prome anochi

Na Aruba Racquet Club a tuma lugar e prome anochi di Quiznight 2018 edicion 4.

E presentadornan Addonsito Croes y George Winterdaal a presenta preguntanan cu ta basa riba e temanan News of the week, Arubanita, Berdad of Falso, Splica e Palabra, Picture of the week, Palabra Bruha y Topografia mundial.

En total a participa 7 grupo di 5 persona y na final di e anochi e grupo ganador a resulta MACHICA CELEBRO cu 44 punto.

E presentadornan ta gradici Manrique Capriles nv cu Lolea Brut, Aruba Racquet Club y Mieckey Gravenhorst pa e sosten na Quiznight 2018.

Quiznight edicion 4 lo dura 5 siman y ta ariba diamars.