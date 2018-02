Grupo miembro di SPA malcontento cu Presidente y directiva; A entrega mocion pa baha e Presidente di SPA

Apesar cu un grupo di miembronan di Cuerpo Policial y di sindicato SPA a entrega un mocion di desconfiansa y pa baha e presidente di nan sindicato, esaki, Edgard Maduro, a bisa cu e tema aki mester wordo trata den un reunion apart.

Mientras cu esaki no wordo vota cu aprobacion di 25% di e miembronan di SPA, e ta Presidente ainda di e sindicato di Polis.

E Presidente y su directiva a yama un reunion pa trata principalmente puntonan di preocupacion cu e miembronan a expresa den pasado y cu e sindicato a trata cu Minister di Husticia. E temanan aki tabata poni riba agenda, ora cu den e reunion e mocion a keda presenta.

E tabata un reunion hopi agita, unda cu por a scucha bosnan a bay halto dado momento.

Maduro a splica cu e reunion a wordo yama pa trata diferente punto cu nan a papia cu Minister riba dje, entre otro e materialnan cu miembronan di KPA mester di dje, e protocol cu a papia cu e Minister anterior caba, siguridad di e Polisnan, wardanan cu mester atencion, bond di cuminda, opleiding, e situacion na Barcadera, unda cu mester di mas Polis pa traha eynan y diferente otro preocupacion mas.

Pa loke ta e mocion, e directiva a mustra transparencia y a ricibi esaki cu ta bay wordo trata den un siguiente reunion, despues cu mayoria a aproba pa entrega e mocion.

E mocion tabata relaciona cu malcontento di e grupo pa e hecho cu e directiva Presidi pa Maduro a paga un suma grandi na Abogado, relaciona cu caso di un accidente cu a tuma luga casi 10 aña pasa.

Maduro a bisa cu e suma cu e miembronan ta papia di dje, esta 30 mil florin, no ta corecto. Segun Maduro, den un reunion cu miembronan a keda aproba cu lo paga Abogado pa un caso di accidente den cual e tabata envolvi. Pero door di negligencia di e diferente Presidentenan cu a sinta, e suma aki nunca a wordo paga den e 10 añanan cu a sigui. E suma en cuestion mes no tabata grandi, pero door cu no a paga, e interest a sigui core. Tin tres presidente a pasa den e asunto aki y ningun a pague. “Ami no tin culpa di e problema ey. Mester cuminsa pa reclama for di e prome presidente te na di tres cu door di nan negligencia no a paga e suma.” E pago aki finalmente a wordo haci ora cu Maduro a bira Presidente, na momento cu beslag a wordo poni riba su salario. Esaki ta un di e problemanan cu e grupo malcontento tabatin.

El a bisa cu 37 di e 400 y pico miembronan tabata di acuerdo cu e mocion di desconfiansa. Pero Statuut ta papia cu mester ta 25% di e miembronan di e sindicaot mester bay di acuerdo.