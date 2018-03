Diaranson anochi polis a bay den e caya net dilanti di Colegio Arubano na Vondellaan.

Na e sitio agentenan a papia cu algun habitante.

Informacion cu polis a haya tawata bisa cu un of mas persona lo a baha for di un auto y bay den direccion di un habitante, cu no mucho bon intencion. Aparentemente “nan” tawata bisti na preto. Polis na yegada a tuma datos y lo a keda di tira bista mas biaha den e area.