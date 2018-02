Habitantenan di Sero Cristal ta bisa cu a yega momento pa accion

Stichting Fundacion Conserva Area Cristal tin como meta: protege e naturalesa y areanan berde rond di Sero Cristal (Area Cristal) cu ainda ta wordo menasa di un forma agresivo door di actividadnan devastador realisa door di companianan cu no tin e permisonan adecuado.

E declaracion di e habitantenan ta bisa cu den e di dos mita di december, 2017, dos compania a pidi un permiso di molester pa nan actividadnan na Budui.

Riba esaki a manda mas cu 300 carta di obheccion na Directie Wetgeving & Juridische Zaken, tanto door di habitantenan, e directiva di e Stichting y un cantidad grandi di habitantenan di Aruba cu ta apoya e meta di e Stichting.

E fundacion a ricibi e confirmacion cu a ricibi e obheccionnan, pero no a haya ainda ningun reaccion ni di Directie ni di e Minister(nan) envolvi. E Minister responsabel lo mester tuma un decision den e termino legal di un luna.

Mientrastanto e compania di mineria, cu tambe ta activo na Sero Plat / Babijn / Jaburibaria haci un peticion pa un permiso di molester, no pa sigui cu e cobamento di santo of kibramento di piedra, pero pa fabricacion / produccion di beton y asfalt. Un propaganda cu e anuncio aki a keda publica dia prome di februari ultimo.

P’esey un biaha mas e habitantenan di e area, e fundacion y nan simpatisantenan ta bini den accion pa a termino corto haci nan obheccion contra realisacion d imas actividad cu no ta aceptabel den e area berde y di naturalesa y cu su consecuencianan ta wordo sinti tur rond.

E fundacion ta bisa cu ya caba ta papia di un molester door di e trabounan na Marawiel y Babijn como na Jaburibari. Salud y trankilidad ta wordo completamente stroba y e casnan cu ta cerca ta perde nan balor cu un bisiña asina aki. E biento ta supla bin aden y ta trece stof y otro gasnan venenoso y huma di un central di asfalt directamente bou di e dos barionan di FCCA na Jaburibari, e cas di anciano di Stichting Thuiszorg y Parke Curason y tambe na tur e otro edificio y casnan rond.

E suela y awa di subsuelo lo wordo extra sushi door di e uzo y kimamento di petroli y quimico, den un area di naturalesa. E rooinan probablemente probablemente lo transporta un parti di e material aki banda di Sero Cristal pa Budui y Wariruri, cu tur su consecuencianan pa e eco sistema.

Segun e Fundacion, ta bisto cu e compania di mineria na Babijn ya caba ta coba y traha pafo di nan tereno propiedad y no ta mustra ningun respet pa ley. DIP mester actua contra e hecho cu tereno di Gobierno ta wordo daña. Cada siman e daño ta bira mas grandi.

Nan ta bisa cu despues di e ultimo comunicado di prensa di november 2017, Minister Otmar Oduber a pone diferente departamento traha pa haci un investigacion y tuma medida, pero esaki no ta visibel di ningun forma. Tur compania, despues di temporada di vakantie, a sigui funciona sin e permisonan necesario.

Fundacion Conserva Area Cristal no por acepta esaki y ta spera cu tur obheccion entrega na tempo ta wordo trata, teniendo cuenta cu e opinion publica door di Minister Oduber cu ROP ta wordo manteni como ley. Si e departamentonan concerni no tene control adecuado denter di 14 dia y percura cu ley ta wordo manteni, e Fundacion lo evalua atrobe pa bay Corte.