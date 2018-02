Halbe Zijlstra a admiti di a bisa mentira

Minister di Relacionnan Exterior Halbe Zijlstra, kende recientemente tabata na Aruba, a admiti di a bisa un mentira: su encuentro cu Putin nunca a tuma luga.

Pa añanan largo el a gaña di un encuentro cu Vladimir Putin. Na 2006 e no tabata presente den un encuentro cu e Presidente Ruso na su cas di vacacion.

Den fin di siman tras di lomba el a admiti esaki. E noticia a bini husto na momento cu e mester a bula bay Rusia pa un reunion cu su colega Sergek Lavrov. Rutte III ta acusa e regimen Ruso di plama mal informacion riba e tema MH17. Awo ta resulta cu su mesun Minister di Relacionnan Exterior pa añanan largo a papia riba un joke (chiste) riba Putin cu no ta cuadra. E mes no tabata presente na e sitio unda cu a haci un chiste di con Putin ta mira Gran Rusia y Putin a contesta cu esaki ta inclui e estadonan Baltico. Un amigo di dje tabata presente y pa protege e fuente di e informacion aki el a haci comosifuera cu ta e mes tabata na e sitio.