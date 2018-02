Hefe di Meteo a wordo manda cas

Ta parce algun trahado liga na cierto partidonan politico a bin ta fomentando un discordia den e departamento di Meteo, unda cu na diferente ocasion a lansa acusacionnan di supuesto mal maneho di Marck Oduber.

Ta parce cu e situacion a yega asina leu, cu Gobierno a cay den e asunto aki y a dicidi di manda e hefe di Meteo cas cu vakantie obligatorio pa dos siman.

AWEMainta a papia cu Oduber, kende a confirma cu el a wordo manda cas, pero cu na e momentonan aki e no por duna ningun comentario.

Den pasado ya caba a wordo bisa cu tin algun appel putri den e Departamento cu no ta gusta sigui regla y pa cual continuamente nan ta haya confrontacion cu e hefe di Meteo. Esey ta un version, mientras cu e otro version ta bisa cu tin un malcontento general pa cu maneho di e Oduber

Pa algun tempo caba tin cierto trahador cu tabata trahando duro cu un sindicato pa asina rebaha e hefe y busca su cabes. Nan a acudi na gobierno pa expresa nan malcontento pa cu e hefe di Meteo.

Un di e ultimo comunicadonan cu e empleadonan malcontento a manda tabata bisa cu e director Marck Oduber a tuma contacto Dialuna durante oranan di mainta tanto cu Polis como prensa. Esaki pa informa nan cu lo tin un supuesto computer di DMA cu a worde “destrui”.

E trahadornan di Meteo como reacciona den nan carta ta invita tur periodista pa pasa libremente mas pronto posibel na nan oficina pa asina wak cu propio wowo cu e computer ta den condicion perfecto.

E empleadonan a bisa cu nan no ta kere cu tabata necesario pa hiba e cos aki asina leu di yama polis y prensa. E empleadonan a bisa e tempo cu tin hopi descontento contra Director Marck Oduber ultimo añanan. Na comienso di 2017 e trahadornan di DMA hunto cu nan Sindicato TOPA, a sinta na mesa hunto cu Minister di Transporte Mike de Meza. Un di e puntonan durante e reunion aki, tabata 3 security-camera ilegal cu a worde instala door di Marck Oduber den oficina di Meteo. Den e reunion ey, e Director Oduber a haya opdracht direct di Minister de Meza pa kita e 3 security-camera aki, pa cual e no a keda contento. Esey ta poco di e informacion cu a wordo poni den e carta.

Minister encarga te ainda no a duna un declaracion oficial y, segun por a compronde, e mes no ta na Aruba.