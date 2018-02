Hoben condena na 12 aña di prizon pa asesinato dilanti Olde Molen

Corte diabierna mainta a condena e homber Erick S. pa asesinato di un homber, cual hecho a tuma luga dia 21 di mei, 2017, dilanti De Olde Molen.

E caso aki a wordo trata mas o menos tres siman pasa, unda cu el a wordo acusa di intencionalmente a mata e homber J de Palm di 26 aña.

E acusado ta wordo considera un persona peligroso, y no ta prome biaha cu e ta haya su mes envolví cu husticia. E tabata geboei n aman y pia y tabatin diferente guardia presente den Corte na momento di e sentencia. Na momento di lesa e sentencia, a kita solamente e boeinan na su man.

Hues a rechasa e ponencianan di su Abogado y a bisa cu a yega na e condena basa riba declaracion di testigonan. Un testigo di inicial D., kende tabata para dilanti Olde Molen a bisa cu el a tende tiro y a mira dos homber, uno bisti cu tshirt blanco y e otro na preto, ta core bay for di e sitio. Na mesun momento el a tende un señora ta grita “esun na flanel blanco a tira”.

E testigo a mira cu e homber bisti na preto a subi un Nissan March y a bandona e sitio y un rato despues Polisnan a pare.

E sospechoso bisti na preto cu a wordo deteni, a declara cu el a scucha varios tiro y a mira Miguel cu un arma (revolver) den su man. Despues di esaki nan a core bay for di e sitio.

Hues tambe a señala e declaracion di un guardia, kende a bisa cu un rato prome cu e sucedido e victima a wordo saca for di e luga, pasobra e tabata haci fastioso. Tambe el a declara cu esun cu a tira tabatin uhn t-shirt blanco bisti y tabatin un schoudertas. El a mira e homber aki tira dos biaha riba De Palm y ora cu esaki a cay, el a bay cerca di dje y a los dos tiro mas. E guardia aki a duna un otro declaracion prome indicando cu ta otro hende a hacie, pasobra e tabatin miedo.

Un otro guardia a bisa cu el a mira un homber chikito bisti cu un t-shirt blanco mik cu un arma riba De Palm. El a reconoce e homber aki despues door di un potret di dje cu a aparece riba e website 24ora.com.

Autoridadnan tin un filmacion di Cas Casuela unda cu e tabata e anochi ey y e ta cuadra cu e descripcion duna door di e testigonan. E mes ta admiti cu e tabata na Olde Molen pero despues a bay topa cu su pareha na beach. Su pareha tambe a declara esaki pero e no ta corda e ora cu nan a topa.

Hues a bisa den su veredicto cu tin algun diferencia chikito den declaracion di e testigonan, pero den e puntonan cardinal nan ta cuadra cu otro. Basa riba tur esakinan e ta haya cu e pruebanan di e testimonionan ta convincente.

El a bisa e acusado cu el a kita bida di un persona, cu ta algo masha valioso. El a laga e famia den un tristesa grandi y henter un comunidad den shock.

Pa loke ta e castigo, el a tene na cuenta e caso di Cafe Capri, cu e acusado tin un carchi castigo caba y a yega di wordo di condena pa atraco arma. Finalmente el a yega na e parti di castigo cu el a impone, cual ta 12 aña, kitando e tempo cu e acusado a pasa den detencion preventivo. E tin dos siman di tempo pa apela e decision aki.

Tambe Hues a condene pa cumpli cu e peticion di ruman di e victima, esta cu e mester paga e 9326 florin di gastonan di entiero.