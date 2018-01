Hobennan condena pa bati un homber te fractura su bofi

Un di e casonan cu a wordo trata recientemente den Corte tabata di tres hoben cu tabata envolví den un caso pisa di maltrato. Tristo pasobra un di e hobennan aki tabatin un Carchi castigo blanco y awor el a mancha esaki cu e caso di maltrato pisa di cual el a wordo haya culpabel y mester bay sinta un castigo.

E acusacion contra LRA (23); IJS (25) y Jd.l.S (23) ta cu nan a comete maltrato pisa dia 22 di juli, 2017. Si esaki no keda proba, tambe nan a wordo acusa di intento di maltrato pisa.

E dia en cuestion Polis ta wordo manda den Rembrandstraat pa un pelea grandi cu lo ta tumando luga. Nan a topa cu un homber tira na suela, kende lo a wordo bati door di un grupo di tres homber hoben. E victima a wordo transporta pa hospital pa tratamento medico y despues a wordo manda cas. Sinembargo algun dia despues el a haya dolor hopi fuerte, y mester a wordo interna y opera di emergencia ya cu a constata cu su boffi cu tabata gescheur.

Polisnan cu a cuminsa cu e investigacion, a bay analisa e filmacion di loke a pasa na e sitio, for di e camara di siguridad. Riba e video por mira con e homber J.d.l.S, cu un biga den su man, y dos otro mas, coriendo tras di e victima cu un biga den su man.

E victima mes a declara cu el a dal den e homber d.l.S y esaki a bis’e: “Awor cu bo a pushami bo tin cu treat mi cerbes”. E acusado ta bisa cu esaki no ta berdad y cu ta e homber a cuminsa atak’e y dal’e prome y a contesta bek. LRA di su banda ta bisa cu e tabata asina halto y buracho cu e no sa kico a pasa y cu e no ta corda mes cu e tabata na e sitio.

E acusado LJS no kier a papia mucho y despues di a bisa cu e no tabata na e sitio. Ora cu Hues a bis’e cu el a wordo reconoci riba e video, el a bisa cu e ta prefera di haci uzo di su derecho pa mantene silencio. Pero por bisa cu e tabata basta rabia y ta bisa cu e ta haya cu e persona cu ta acusa nan tambe mester ta presente pa bisa e cosnan den nan presencia.

Fiscal a haya cu e maltrato pisa a keda proba. Nan tin declaracion di un testigo, kende lo a bisa cu aparentemente tur cos a cuminsa pa motibo di cerbes. E culminacion tabata un homber kende a haya un sangramento interno di e slanan pisa cu su curpa a ricibi y cual tambe a causa cu su boffi a wordo gescheur. Pa esaki el a wordo opera urgentemente y a keda 8 dia interna. Pa su boffi scheur, e slanan mester tabata hopi duro y haci cu forsa. E acusadonan, fiscal a bisa, no ta mira e seriedad y dos di nan ta nenga di ta envolvi mientras cu riba e video por mira nan ta core tras di e homber. Mirando esaki, a pidi un castigo di 12 luna incondicional.

E acusado J.d.l. S. a bisa cu e otronan no tin nada di haber, y cu el a pasa man cu un biga y a core tras di e homber despues cu esaki a dal’e. “Mi cliente mester a defende su mes di un homber grandi y agresivo, kende tabata bou influencia di alcohol y cocaina. E no tabata sa cu e otronan a bini su tras, pasobra mi cliente tin un wowo so,” e abogado di acusado aki a bisa.

Hues tambe a yega na e conclusion cu e acusacion a keda proba y a bay di acuerdo cu e demanda di Fiscal, esta 12 luna, pero di cual 3 luna ta condicional. Esaki ta nifica cu nan mester sinta algun luna mas. Tanto d.l.S. como e otro dosnan cu a nenga di tabata na e sitio of ta envolvi, a informa cu nan lo no apela e decision di Corte.