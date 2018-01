Homber descubri ta cana riba dak di compleho di cel na warda di Shaba

Diamars pa 2.40 di marduga, durante un control, polis a mira dos homber desconoci riba e celcomplex na warda di Polis na Shaba.

Mirando polis, nan a bula for di e dak y a core bula e cura parti pazuid di e compleho y a core bay direccion p’ariba, despues bay direccion nort. Un di e sospechosonan tabata tin un carson largo color shinishi cu un vest shinishi cu capuchon. E otro si no por a mira kico e tabata tin bisti. A notifica e hecho aki via portofoon na patruya cu na e momento ey tabata parti patras di e warda di Shaba buscando e personanan aki.

A core den vecindario di Centro Deportivo Frans Figaroa en busca di e hombernan aki. Na altura di e scol basico Colegio Felipe B Tromp, polis a mira un auto blanco di marca Honda modelo Accord, staciona den e parkinglot pabao di e scol cu luznan cendi. Polis a acerca e auto riba un manera tactico. Den e auto polis a mira un homber na stuur y un hende muhe na e banda di pasahero.

Riba e asiento patras a topa un homber drumi kende tabata papa soda y a trata di sconde algo ora cu el a mira e Polisnan. E tabata mustra hopi nervioso. Nan a pidie pa sali for di e auto. Nan a puntre unda su camisa of t-shirt ta y el a bisa e Polisnan cu e no tabatin flanel bisti. Pero e Polisnan a listra y a bin topa cu e vest shinishi cu capuchon tira den e auto.

A ordena pa tur hende baha for di e auto, e chauffeur sinembargo a primi trot y a core bay rapidamente direccion nort. E homber cu a keda atras despues a duna su nomber como RMC, y a wordo deteni pa 2.50 debi cu el a subi tereno prohibi.

Durante investigacion na su paña, parce cu e sospechoso tambe tabata bao di influencia di un ke otro substancia. E sospechoso a wordo hiba rapidamente pa warda di Shaba, unda cu el a keda presenta dilanti di Fiscal Auxiliar, kende a laga encarcel’e pa interogacion y investigacion.