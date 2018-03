Hospital a organisa curso pa dunadonan di cuido; Dokternan miho informa riba cambionan den ley pa loke ta trata cuido medico

Hospital a tene recientemente un curso pa dokternan, stakeholders den loke ta salud publico y alabes huristanan pa loke ta “gezondheidsrecht”.

E oradornan specialisa den e tematica aki tabata di Hulanda y Aruba esta Profesor mr. Joep Hubben, profesor dr. Rijk Gans y mr. Ester van der Burg, kendenan a elabora riba leynan existente y alabes esunnan nobo encuanto salud y calidad di cuido. Durante dos dia a tuma luga e curso super interactivo aki na Renaissance Convention Center cu sigur a laga hopi hende ta pidi pa sigur no lage te akinan pero organisa mas di e cursonan aki.

Profesor mr. Joep Hubben ta abogado, consehero huridico y Hoogleraar Gezondheidsrecht na Rijks Universiteit Groningen y e tabata un di e oradornan durante e curso organisa pa hospital. Profesor mr. Hubben na diferente ocasion a bin Aruba pa yuda cu e leynan di salud. Na Aruba desde algun aña tin e “landsverordening Gezondheids zorg” y esey ta dirigi riba mehora calidad di salubridad cu instrumentnan huridico.

Hospital hunto cu e oradornan a presenta e curso aki pa atende e instrumentnan huridico cu por uza pa mehora calidad di cuido. Parcialmente nan tin parti den e rol cu hospital y e dokternan tin pa drecha calidad. Hospital tin reglanan nobo, cu t’ey pa loke ta “disfunctioneren”. A atende e areglo di admision di cual ta dirigi pa mehora e calidad dor di percura pa corigi locual ta robes.

Dokternan cu ta traha pafo di hospital ta haciendo esaki caba. “Nos a papia kico dokternan di cas por haci”, asina el a duna di conoce. Tambe tabatin discusion riba e calidad di cuido di dokternan di cas y tambe di e rol di inspeccion cu tin biaha por interveni ora cu e dokternan tin tiki opcion. A atende riba e rol di asegurado AZV y di e posibilidad di e contractnan cu nan tin cu trahadonan di emergencia, ora cu algo bay malo y cu no ta funciona bon pa asina nan por atende cu esaki.

Dokter di cas, Rose-Ann Anthony a scoge pa atende e curso aki pasoe e leynan na Aruba ta cambiando y el a studia na Hulanda, di cual tin aspectonan den ley cu no ta aplicabel na Aruba. Esaki a pone cu e kier a siña kico ta e diferencia riba nan derechonan, pero tambe kico ta nan obligacionnan. Tambe e a duna di conoce cu desde 1 di Januari e ta “huisarts opleider” di e “huisartsen in opleiding” di Aruba y e kier stimula studiantenan pa bay e curso aki pa siña, pa despues hunto por traha riba e topiconan aki.

Dr. Anthony a duna di conoce cu awo nan a bin haya sa cu a bin yen ley nobo na Aruba y aki el a siña hopi cos nobo, specialmente di e ley nobo di AruBIG. E parti interesante tabata over di e Medisch Tucht College na Aruba cu ta activo desde 2016, cual antes mester a bay Corsou. Tambe un otro topico interesante tabata over di casonan y kico por haci den cierto momento y kico a pasa den pasado pa asina esaki no pasa mas den futuro. “Mi ta spera cu e oradornan bin bek, por lo menos 1 biaha den 3 pa 4 aña. Pa nos por keda up-to-date cu e leynan cu ta cambia cada rato”, dr. Anthony a duna di conoce.

Pabien na Hospital cu e tremendo iniciativa aki y sigur a duna di conoce cu no lo ta ultimo biaha cu ta organisa algo asina riba e tema importante aki.