Hues ta kere cu Hunta di Supervision FLPD lo haya rason den bodemprocedure tambe

Den su sentencia den e caso cu miembronan di Hunta di Supervision di Fundacion Lotto pa Deporte a cuminsa contra Gobierno (Pais Aruba) Hues a acepta algun argumento y a desbarata otronan. Hecho ta cu el a cuestiona pakico ora un Gobierno cambia, mester cambio den e HdS si e Hunta a mustra nan disponibilidad pa traha cu e Minister nobo di Deporte.El a rechasa dos ponencia di país Aruba cu Hues Civil no ta e autoridad pa atende e caso aki y e cambio di ultimo ora cu e demandantenan a haci. E motibo cu el a rechasa e ultimo ponencia aki ta cu e demanda haci na ultimo ora di e mesun índole cu e prome, esta pa laga e HdS sigui haci nan trabou. Si nan gana e caso di mes Gobierno mester laga nan sigui haci nan trabou. Si el a bay di acuerdo cu e ponencia di Aruba y e Minister cu e demandanan contra e mandatario mester wordo declara no admisibel, pasobra e no ta un “rechtpersoon” of “natuurlijke persoon”. E ta di acuerdo cu e ponencia aki, aunque cu pa un decision den e caso e no ta haci diferencia. E Minister ta forma parti di e Gobierno di pais Aruba, cu na su turno ta representa pais Aruba. Den un eventual condena contra e pais, e ta un condena tambe contra e Minister.

Pa loke ta e retiro duna, Pais Aruba a uza argumento cu esaki “usual” cu cambio di Gobierno y cu kier pone miembronan cu ta riba e mesun linea cu e Gobierno nobo. Remarcabel den esaki, Hues ta bisa den e veredicto, cu lo a hunga un rol den e decision no ta e calidad di e miembronan pero aparentemente solamente nan asignatura. Cu esaki tabata e unico motibo pa nan retiro, ta sali afo den e motivacion di e decision pa duna retiro.

Pa e motibo aki, Corte a analisa e pregunta si un cambio den e constelacion politico di un Gobierno ta nifica cu e miembronan di directiva cq Hunta di Supervision, di e fundacion of institutonan alia y nomkbra door di Gobierno, mester hala un banda pa personanan cu tin e mesun pensamento politico cu e Gobierno na mando. Den cuadro di esaki Hues ta bisa cu un fundacion manera FLPD ta un “rechtspersoon” independiente cu su mesun autoridad y obligacionnan, funcionando via proceduranan ancla den nan Statuut y leynan. Esaki ta nifica cu e tumamento di decision den un organo asina no ta igual cu esun di ehecucion di maneho di Gobierno, pero di otro banda e maneho di Gobierno por ta e areanan riba cual nan ta concentra. Esaki ta nifica cu nan mester tene cuenta cu un cambio den maneho di Gobierno. Y como e tarea cu a wordo duna nan, cu nan lo stipula nan direccion basa riba e maneho nobo, teniendo na bista otro responsabilidadnan, manera continuidad di maneho y responsabilidad pa cu tercer partidonan. Y a enfatisa cu e miembronan di HdS tin cu duna cuenta na e organo cu a nombra nan y por retira nan.

Mester haci un diferencia entre e personanan cu ta forma parti di e directiva cq. HdS y e maneho cu mester wordo ehecuta. E solo hecho cu un tempo nan a yega eynan via di un “nombracion politico” no ta nifica cu cada biaha di Gobierno mester wordo retira. . Di e forma aki no ta reconoce e posicion independiente cu un directiva cq Hunta di Supervision di un “rechtspersoon” tin, tambe pa cu un Gobierno, y tambe e forma con e nombramento y retironan di e funcionarionan aki mester tuma luga.

Ademas Hues ta bisa, tur retiro mester wordo evalua a base di reglanan y e carta di retiro di e Minister no ta cumpli cu esaki. Ta solamente un argumento politico e Minister a uza, mientras cu e no ta convence su mes prome si e por crea un relacion di trabou. Dos biaha e miembronan a manda carta pidi pa reunion y no a haya contesta. Ademas den e caso aki, Hues a bisa no ta papia di un decision tuma den despedida di e Gobierno, pasobra ta algo cu ta andando pa hopi aña caba. E hecho cu a nombra e miembronan di e directiva den e Hunta di Supervision no ta algo inusual. Huez a bisa cu den bodemprocedure e demandantenan probablemente lo haya rason pa cual e ta bay di acuerdo pa schors e decision di Minister pa nombra miembronan nobo.