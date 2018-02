‘Ingenuo’ di Corte pa cay den e trampa… Venezuela ningun ora so tabatin intencion di paga $20 miyon na Tiara

Mirando bek riba e bay bin cu tabatin rond dje bancarota di Tiara Air, ta incomprendibel con un Corte di tres hues por a cay den e trampa cu Curator di e likidacion di Tiara Air a prepara pa nan.

E curator a bin cu un carta di un abogado Venezolano caminda e abogado ta informa Corte cu si permiti bancarota di Tiara, esey lo pone e eventual pago di 20 miyon dollar grandemente na peliger.

Corte a cay den e trampa y a comenta cu nan ta compronde e punto di bista dje Curator cu un bancarota lo tin influencia negativo riba e disposicion dje hendenan cu Tiara debe y di autoridadnan Venezolano.

Loke ta mas incomprendibel ainda ta cu ni companianan internacional Mericano, Spaño y Brasileño no por a cobra e placa y a bira lomba pa Venezuela y Corte a kere cu Tiara Air si por a haya e placa.

InselAir tambe a pretende cu nan por haya 100 miyon dollar for di Venezuela pero sea nan a saca e placa style di salami for di Venezuela ilegalmente of ainda e Bolivarnan sin balor ta den kluis di Banco Central di Venezuela!

E argumentacion di Corte Comun ta lesa manera un cuenta di hada caminda nan ta bisa cu si Venezuela paga e 20 miyon dollar, Tiara por paga tur debe y tur salario di trahadonan. Lagando e situacion manera e ta, no tin placa debe so. Na fabor dje trahadonan cu a pidi bancarota di Tiara Air ta conta cu nan a protesta contra anulacion dje bancarota.

No a laga nan lesa e tres relatonan financiero cu Curator a presenta den Corte y ta convenci cu e director a saca placa for di e compania.

E Curator ta bisa cu ta net contra y cu e trahadonan no por pretende cu nan no ta haya pago ora e bancarota ta oficial. Corte a ignora nan argumentonan totalmente bisando cu nan ta e uniconan na fabor di e bancarota pasobra tur otro partido ta kere cu Tiara Air por los e placa na Venezuela.

Na final Corte Comun a bay di acuerdo pa anula e bancarota pero nunca mas un avion di Tiara Air a lanta buelo…… y esey considerando cu ta un constelacion di tres hues veterano manera mr. J. de Boer, mr. E.A. Saleh i C.W.M. Giesen a dicta e veredicto.