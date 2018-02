Inscripcion a habri pa Powerade 8K Run & Funwalk 2018

Inscripcion a habri na IBISA pa e di edicion di e popular caminata organisa pa e tricolornan di Solito, e Powerade 8K Run & Funwalk 2018.

Un evento cu semper ta sold out y pa es motibo ta recorda tur hende pa yega IBISA den orario di oficina, dialuna pa diabierna, y registra pa no keda afo.

E aña aki, cada participante cu crusa liña final ta haya su medaya di oro.

Tambe lo ricibi un bunita jersey Royal Blue, fruta fresco, massage station cu e team di profesionalnan lidera pa Icho Matos. Lo tin 3 waterpost di Thrill Walkers, animacion musical cu live DJ y High Performance, anto sin laga afo e ambiente total cu MC Roberto Geerman.

Salida ta diadomimgo 4 di maart 6:30 di mainta, ruta: Kamerlingonnestraat, Lasallestraat, Rotonde Piet, Rotonde Ponton, Rotonde Tanki Flip, Rotonde Tanki Leendert y yega bek na RCA Arena.

E ruta lo ser bon patruya pa e Harley Brigade y KPA Motor Unit.

Lo tin diferente premio cu lo rifa despues di e careda, e.o. cahanan di Powerade, dinner for two di Tony Roma’s, Old Fisherman, snackplatter di On the Rocks Cafè.

Costo inscripcion ta solamente AWG 25,- y bo ta contribui na e fundraising event di e club deportivo mas grandi na Aruba, Sport Vereniging Racing Club Aruba, funda 15 februari 1934.