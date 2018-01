Intento di violacion riba muhe cu tabata haci ehercicio

Diabierna mainta pa 6:07 central di polis ta manda un patrulla pabao di ex Bushiri Hotel pa un caso di intento di violacion. Segun e yamada cu a drenta, e muhe no tin paña y tabata grita.

Na yegada di e patrulla ta topa cu un dama cu ta declara cu e ta tabata coriendo ora di repente un homber a atak’e y a wante. E homber a menase cu un arma di candela y un schroefdraaier. A pone e schroefdraaier na su garganta, mientras cu na mesun momento e tabata mishi cun’e. E homber a sigui mishi cune pero no a logra viole. Den e momentonan nan ey mas hende a cuminsa bay na trabou y mas auto a cuminsa pasa y aki tawata e chance pa e dama a cuminsa grita. E ora e homber a core direccion lama y a disparce. El a logra huy di e homber y a logra para un autobus cu tabata pasando .

E descripcion di e sospechoso ta color di cuero lichtbruin, estatura mas o menos di 1.65 , e ta tin cara tapa, bisti cu un bodyshirt y un short color cla. E caso ta bao investigacion. Ken cu por a wak algo jama tiplijn di polis 11141.

Polisnan cu a bay na e sitio, a core den e area pa tira un bista, pero no a haya niun hende cu e descripcion duna. Slachtofferhulp a wordo notifica mesora y e victima a wordo hiba warda di Oranjestad. Ta bon pa ningun hende muhe sigur no haci ehercicio su so, ora cu solo baha of solo no subi ainda.

Autoridadnan ta bezig ta chek tambe filmacion den bisindario si ta mira un persona cu e descripcion duna door di e victima.