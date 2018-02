Interpretacion robes veredicto Corte

E caso cu Antoni Gario a cuminsa contra Ministerio di Asuntonan General den Corte tabata pa pidi Corte ordena Gobierno pospone su retiro dia 31 di januari, 2018, te ora cu tin un decision final den bodemprocedure.

Esaki no tabatin nada di haber cu e hecho si e ta un ambtenaar of no. Como cu e tin un contracto cu e ta den servicio di Gobierno, el a dicidi di bay corte cu su peticion cerca un Ambtenaaren Rechter. Pa motibo cu e no ta un ambtenaar e hues aki no por atende su peticion. Pa e solo motibo aki su peticion a wordo declara inadmisibel, esta cu e Hues aki no por trate.

Probablemente e lo mester a acudi cu su peticion, pa pospone e decision di MINAZ cerca un Hues civil.