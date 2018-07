Jennifer Baez a logra medaya di silver y brons na Pan Americano di Taekwondo den modalidad poomsae

Recientemente e atleta Jennifer Baez di Aruba a participa n’e Campeonato 2018 Pan

Am Senior Gyoroogi & Poomsae TKD Championships (G4) y 2018 Pan Am Open International TKD Championships (G1).

E competencia aki a tuma lugar na Spokane Convention Center, den ciudad di Spokane, USA, for dia 11 pa 13 juli 2018.

Jeniffer Baez ta un atleta Arubano kende ta bibando na Mexico, unda el a estudia Ingenieria Quimica. For di aña 2015 el a dicidi di participa den modalidad di poomsae.

Dia 11 juli, Jennifer Baez a haya Medaya Silver den Campeonato 2018 PanAm Senior Gyoroogi & Poomsae TKD Championships (G4) den modalidad femenino, Individual bou 40, Poomsae tradicional y Medaya di Brons den Modalidad femenino Individual Freestyle.

Dia 12 juli, Jenniffer Baez a participa den 2018 Pan Am Open Championships (G1) hayando medaya di Brons den modalidad Individual tradicional bou 40 aña y Brons Pareha Tradicional + 30 aña.Jennifer a haya un reconocimiento di 5 lugar como Female Team Poomsae, Freestyle over 17 aña.

Na nomber di Aruba Taekwondo Bond, dr. Guaicaipuro Jiménez, a felicita Jennifer Baez y su coach Ana Paula Covarrubias pa cu e logro aki.