Pa mas cu un luga caba e caminda di Savaneta pa San Nicolas, den bisindario di JR Autocenter, ta den e situacion aki.

No ta conoci pa ki motibo,pero mas cu un luna pasa e caminda aki a wordo kibra y a mira grupo di persona trahando, den un buraco. No ta conoci si ta tubo of kaber. Hecho ta cu un trabou a wordo haci eynan. Na final e caminda a wordo masha mal tapa cu e resultado cu por mira riba e potretnan aki of loke automobilistnan ta sinti ora cu nan ta core e ruta aki y na dos pida tras di otro e shocksnan di autona ta sufri dolor cada biaha cu dal den e area aki. Ken ta responsabel pa e dos pida camindanan aki ta debidamente drecha bek?