Kenneth Yarzagaray (30), Oscar Correa (25), Louis Koolman (20) y Jose Maduro (20) – Tropical Bottling Co. a celebra 95 aña di servicio di 4 empleado

Tropical Bottling Company a celebra 95 aña di servicio di 4 empleado, kendenan tabata contento di a alcansa asina hopi aña di servicio. Hunto cu famia y coleganan di diferente departamento Kenneth Yarzagaray di 30 aña, Oscar Correa di 25 aña, Louis Koolman y Jose Maduro di 20 aña a yega hunto p’asina celebra 95 aña na grandi.

CEO di MetaCorp, Eddie de Veer tabatin yen recuerdo di e empleadonan y a comparti algun di esakinan, hunto cu empleadonan y famia. El a yama e 4 empleadonan pabien y a gradici nan pa tur loke nan ta haci p’e compania.

Eddie de Veer a indica cu Oscar Correa a bin cerca nan pa 2 siman, pero a keda cu nan. Tambe el a indica cu Kenneth Yarzagaray tin un storia largo cuminsando na Tropical Bottling Co. como tecnico y pa mira unda nan ta awendia.

Jose “Josy” Maduro a join e compania mas despues y a pasa den diferente cos. Awor e ta mira un warehouse nobo cu ta na caminda, asina Eddie de Veer a expresa.

Hopi memoria di Louis Koolman tabatin y no tabata sa unda pa cuminsa. E coleganan a yega hunto p’asina celebra e 95 aña di servicio di cual Eddie de Veer a duna pabien n’e famia, kendenan tabatin e pasenshi durante e añanan y el a desea e empleadonan hopi aña mas di servicio.

Louis Koolman a comparti un recuerdo cu tur hende y cual tabata uno cu Eddie de Veer nunca mas a lubida.

El a indica cu Eddie de Veer a dun’e oportunidad pa traha den un funcion di guia y aki el a conoce Bienvenido, kende tabatin mesun añanan di servicio cu su edad.

“Edad no kiermen nada, respet ta tur cos. Cuminsa cu respet y si bo no por traha y no tin respet pa un y otro, ta hopi dificil pa traha”, el a expresa.

Tambe el a recorda tur hende pa si uno haya un posicion of a crece, pa semper keda humilde. Ryan Lampe, manager di warehouse, a entrega Jose Maduro un regalo pa su 20 aña di servicio, kende a gradici pa su añanan di servicio cu MetaCorp.

Oscar Correa a ricibi su regalo for di Richard “Turi” de Veer, kende a recorda tempo cu el a cuminsa traha na cu e compania y a topa cu Oscar Correa. Prome cos cu el a haci ta pidi Oscar Correa pa mira tur cos y esey el a haci.

Durante añanan hopi cambio a tuma lugar y Oscar Correa tabata esun cu a siñ’e e cultura di e compania y e isla.

“E lucha cu nos a pasa den e prome 7 añanan, tabata increibel. Mi tin hopi respet pa bo conocemento y mi ta duna bo un pabien”, Richard de Veer a expresa.

Kenneth Yarzagaray a ricibi un regalo pa su 30 aña di servicio na MetaCorp for di Philip Weigand. El a expresa cu Kenneth Yarzagaray a cuminsa cu Tropical Bottling na Playa y e ta sorprendi di su capacidad pa resolve un problema, tambe ta spera di traha hunto hopi aña mas. Kenneth Yarzagaray ta corda con nan a cuminsa y con nan a sigui bay dilanti. El a gradici famia de Veer pa tur e añanan.

E ambiente a continua unda cu empleadonan y famia a pasa un rato agradabel, a come y baila y no tabata kier p’e anochi caba.

Tropical Bottling tabata contento di celebra 95 aña di servicio di su empleadonan Kenneth Yarzagaray, Oscar Correa, Louis Koolman y Jose Maduro.