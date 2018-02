Kico mas pa haci cu animalnan cu ta cana los rond

Diamars mainta un biaha mas bario di Paradera ta hay’e confronta cu dos porco grandi canando rond.

Tawata diamars mainta 9’or pasa, den casnan situa patras di Morning Supermarket dos porco tawata cana rond y benta bari abou.

E situacion aki di e porconan los ta causando un berdadero molester pa habitantenan di e bario.

Habitantenan mas cu claro a yama polis pa haci algo, mirando cu e ta causa molester. Mesora Polis di Bario a bay na e sitio y por a wak e agente ta combersa cu un señora.

A opta pa pidi Santa Rosa pa yuda cu un pick up y asina hiba e porconan for di e sitio. Algun minuut despues e agente ta wordo notifica cu e porconan probablemente lo ta di e casa di e directora di Santa Rosa.

Awor ta den man di Polis di Bario pa resolve e problema aki cu ta andando pa hopi tempo y cu ta causa un molester hopi grandi pa henter e bario. No solamente e porco, pasobra un poco mas pabou sa mira un baca tambe ta cana leu leu.