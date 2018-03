Kiwanis Club of Aruba ta cla pa e di 9 edicion di su torneo anual di golf

Kiwanis Club of Aruba ta contento di informa cu preparacionnan ta cla pa e di 9 torneo anual di golf cual lo tuma lugar diadomingo dia 18 di maart riba e cancha di golf di The Links at The Divi Aruba. E torneo di golf aki ta di 18 “holes” den team di 4 persona cu e formato scramble. E interes pa e torneo ta hopi grandi cu lo tin 2 torneo; e prome torneo ta cuminsa pa 8’or di mainta y e di 2 torneo lo cuminsa 12’or y mey di merdia. Como atraccion special tin un premio pa hole-in-one cu ta un Ford Edge SEL 2018. Lo tin premio pa e siguiente categorianan: “Best Gross”, “Best Net”, Closest to the pin” y “Longest Drive”.

Kiwanis Club of Aruba cu hopi orguyo ta anuncia cu e fondonan recauda cu e actividad aki ta destina na Fundacion Respeta Mi y Fundacion pa Nos Comunidad.

E donacion aki ta bin directamente for di e fondonan recauda di e torneo di golf y lo wordo uza pa e fundacionnan sigui eherce nan tremendo trabou na bienestar di nos muchanan, hobennan y comunidad di Aruba en general.

Kiwanis Club of Aruba kier a gradici tur e sponsernan y golfistanan pa haci posibel un otro exitoso torneo di golf. Y alabes kier a desea tur e golfistanan hopi exito diadomingo benidero.

Kiwanis ta un organisacion global di boluntario dedica na mehora mundo via un mucha y via di un comunidad cada biaha y tin como lema: sirbiendo e muchanan di mundo. Kiwanis Club of Aruba ta activo den e comunidad Arubano desde 1965. Pa mas informacion di Kiwanis Club of Aruba y of su actividadnan por acudi na www.kiwansclubofaruba.org of Facebook page Kiwanis Club of Aruba.