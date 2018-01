KvK ta organisa Business Plaza – Step Forward! Pa yuda negoshinan crece

Dia 20 di januari KvK lo organisa un biaha mas e evento Business Plan – Step Forward! Orario di e evento ta di 9or di mainta te cu 2or di atardi na KvK.

Meta di Business Plaza – Step Forward! ta pa brinda informacion y guia n’e empresario cu ta desea di expande su liña di producto of servicionan y cu talbes kier restructura su negoshi of tin intencion pa expande cu mercado internacional.

Topiconan interesante cu lo wordo presenta e dia aki ta e.o. expansion di un empresa, con pa maneha bo administracion, seguro pa bo empresa y proyecto di un incubador comercial. Lo bay ta presente conseheronan di KvK y tambe diferente representante di departamento economico pa duna consulta y brinda informacion encuanto lanta un negoshi.

Un danki ta bay n’e patrocinado principal di e evento cu ta Compliance & Forensic Services Caribbean.

E agenda pa e dia lo ta como siguiente: 9:00 AM – 9.10 AM : Discurso di Presidente di KvK; 9:10 AM – 9:25 AM : Presentacion di Compliance & Forensic Services Caribbean; 9:25 AM – 9:40 AM: Sra. Zulema Dabian-Erasmus di Exprodesk; 9:40 AM – 10:10 AM: “Expansion story of an entrepreneur” dor di sra. Ivone Simon-Andrade; 10:10 AM – 10:50 AM: Presentacion di sra. Julie Kelly di Departamento di Labor.

Lo tin un pauze di 10:50 AM te cu 11:30 AM cu oportunidad di networking.

For di 11:30 AM – 12:00 PM: Presentacion di sr. Herbert Diaz: “A well-run administration”; 12:00 PM – 12:30 PM: Presentacion di sr. Randall Croes: “Insurance for companies”; 12:30 PM – 2:00 PM: Presentacion di sr. Michael Lampe y sra. Bianca Peters “Incubator project”.

Tur e presentacionan lo tuma lugar den e Auditorio di KvK.

Tambe tin e oportunidad pa haya diferente informacion via un consulta personal: 10:00 AM – 1:00 PM : Consulta priva pa negoshi cu conseheronan di KvK: 12:00 PM – 1:30 PM: Consulta pa permiso di negoshi cu conseheronan di DEZHI; 12:00 PM – 1:30 PM: Consulta priva pa negoshi cu conseheronan di Exprodesk

No perde e oportunidad aki lo tin hopi informacion importante pa tur empresario cu tin su negoshi y tin intencion serio den sigui crece. E evento ta brinda oportunidad n’e empresario pa re-enforsa su lasonan comercial sin importa den ki sector. Lo tin diferente snacks y bebida gratis pa refresca durante e evento.

Business Plaza – Step Forward! ta completamente gratis, pero ta importante si pa registra di adelanta pa sigura bo lugar durante e presentacionnan.

Pa cualkier pregunta y/of mas informacion, por tuma contacto cu KvK via e-mail na businessinfo@arubachamber.com of via telefon 582-1566 ext. 27/35/42/30.