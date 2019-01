Ladronnan a horta 10 mil florin for di safe di Donkey Sanctuary na Bringamosa

Diaranzon mainta personanan cu ta traha na Donkey Sanctuary na Bringamosa a pidi presencia di Polis. T’asina cu na nan yegada a constata cu ladronnan a drenta e lugar.

Tabata den oranan di mainta cu Polis a yega e Sanctuario di Burico situa na Bringamosa, pa un caso di kiebro y ladronicia.

Probablemente durante oranan di madruga ladronnan a drenta e oficina, y a bay p’e safe.

Esnan cu a drenta por bisa tabata sa demasiado detayes. P.e. nan tabata sa cu e den e safe tin 10 mil florin.

Si nan a bay cu e placa cu segun nos a compronde ta procedente di donacionnan por bisa “ok”, claro cu e NO ta bon.

Loke e staff y nos tambe ta condena ta cu nan a bay cu e sistema di computer, unda tur dato di 125 burico ta hinca. Pues na un manera di bisa ta for di scratch nan lo mester bay cuminsa bek. Y mas cu claro e ta costa placa.

E ladronnan aki no ta ken cu ta, pasobra nan a pasa man p’e sistema cu ta graba, dus e DVR y asina pa no laga ningun evidencia.

Nos pregunta pakico haci un instancia asina aki e daño aki? Nan no a bin p’e placa so, esaki ta un acto di mala fe.

Un suplica ta bay pa cualkier cu por a mira algo of sa algo contact Polis su Tiplijn of yama e Sanctuario mes. Esaki no por.