Lider di fraccion di MEP Rocco Tjon cu un apelacion: Tin cu stop di ta partidista, ban traha cu un politica madura y responsabel

Durante rueda di prensa di fraccion di MEP diaranson ultimo, lider di fraccion di MEP, sr. Rocco Tjon a elabora riba e tema di entrega di cartanan di retiro, cu a wordo efectua dia 29 di december.

Ex Prome Minister, mr. Mike Eman a dicidi di ataca miebronan di Gabinete Wever-Croes y Directora di DRH, acusando nan di ta culpable di “kita pan for di mama y tata di famia”.

Loke ta hopi facil di remarca, ta cu enbes di responsabilisa su mes p’e mal maneho den varios area, hopi evidente p.e. den e crisis financiero cu Aruba a keda aden despues di Gabinete Eman II, t’e no ta argumenta e dicon no a percura pa sigi e proceduranan stipula segun ley pa loke ta trata duna contract of “benoeming” den e aparato di Gobierno, sea departamento, ministerio of insituto.

Sr. Tjon ta sigi bisa cu enbes di culpa otro y ta partidista, tin cu djis compronde y conforma cu loke ta stipula den ley y e proceduranan cu semper a wordo usa den e casonan aki.

El a trece dilanti cu den inicio di Gabinete Eman I den 2009, e mesun procedura a wordo usa, unda cu a termina contrato di varios persona y e ambtenaarnan cu tabata “ter beschikking” a wordo manda bek na departamento di unda nan a wordo haci disponibel pa traha pa un ministerio.

E ora loke nos ta mira aworaki ta un procedura cu a wordo usa durante varios Gobierno den nan terminonan di gobernacion.

Loke si ta peculiar, ta cu na 2009, Hefe di Serlimar y KIA a wordo manda cas dor di sr. Mike Eman, den un señal claro di persecucion politico.

Sr. Rocco Tjon a sigi splica kico t’e proceduranan corecto pa loke ta trata duna contract y benoeming haci durante unda e Gobierno ta “demisionario”.

A urgi prensa tambe pa informa nan mes bon tocante e tema aki tambe, p’asina evita duna informacion incorecto of conta storia ficticio traha dor di partido di AVP y informa pueblo di Aruba den un manera honesto y corecto.

E ser humano ta central pa Gobierno Wever-Croes, pero esey no kiermen cu ta sigi laga personanan aprobecha di e actonan iresponsabel di e Gobierno anterior.

Por ultimo, sr. Tjon a trece dilanti un peticion cu el a haci na Prome Minisiter Wever-Croes, pa wak p’esnan (kader personeel) ta cumpli cu e rekisitonan y a pasa un procedura di solicitud, apesar cu Gabinete saliente a actua contra procedura nan, por kisas tog haya e oportunidad di keda na trabou si e hefe di departamento ta haya esaki bon p’e departamento en cuestion.

Pueblo mester tene den cuenta cu tin hopi diferente aspecto cu mester wordo cumpli cu nan p’asina segun ley y procedura, por nombra un persona pa un posicion den un departamento. Fuera di e rekisito di experencia y estudio, e vacatura mester ta disponibel, mester tin un begroting p’e posicion y haya positieve advies di DRH.

E no ta un secreto cu den varios departamento ta haci falta di hendenan capacita y studia cu por haci e trabou debidamente, enbes di djis wordo poni eynan dor di “vriendjes politiek”.

Hopi di nos “Young Professionals” ta prefera bay traha den sector priva of keda afo unda nan a studia, dor cu no por haya trabou den Gobierno pa motibo di maneho iresponsabel.

Segun Rocco Tjon, e yega ora di sigui padilanti cu un politica madura, integro y honesto, unda cu ta trata tur persona igual, unda cada person ta haya e mesun posibildad di trabou.

Sr. Tjon ta enfastisa cu tin cu respeta e departamento y instutonan, yudando nan haya hende cu enberdad ta capas y por haci nan funcion. Asina ki so por sigi cu e desaroyo positivo di nos pais Aruba.