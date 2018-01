Lider di Fraccion di POR Marisol Lopez-Tromp – Mocion di Parlamento ta sostene Minister Otmar Oduber den su meta pa mitiga e dañonan di Pais Aruba

Contrario na e storianan cu fraccion di AVP ta purba bende, e mocion presenta siman pasa den Parlamento durante reunion publico pa atende e situacion di crisis di Green Corridor, ta un mocion cu a wordo traha conhuntamente pa e fraccionnan cu ta sostene e coalicion.

Marisol Lopez-Tromp, lider di fraccion di POR den Parlamento a indica cu Minister Otmar Oduber, manera debe ser, a bay Parlamento pa duna informacion cu miembronan di Parlamento no tabatin te cu e dia ey, a pesar cu e situacion di crisis tabata andando aparentemente pa hopi luna caba. Lamentalemente gobierno anterior no a informa Parlamento di esaki, al contrario, a bisa cu tur cos lo ta bon, a hasta tene fiesta eynan y a bisa cu e brug por habri.

Parlamento a wordo informa debidamente dor di Gobierno cu nan kier habri caminda pa inicia negociacionnan pa haci cu e daño cu ya caba tin lo ta menos posibel pa cu e proyecto di Green Corridor. Un proyeto den cual a constata un cantidad di fayo y negligencia bou di e ex Minister sr. Sevinger.

Lo cual kier haci awor aki ta un ‘damage control’ pa Pais Aruba no sali perhudica. Pesey Parlamento a duna e minister tur oportunidad pa negocia, cual en berdad ta hancra den ley cu e por haci esaki, pero kier tambe pa e regresa Parlamento y keda informa manera debe ser na un forma transparente mirando cu ta trata di 300 miyon di placa di pueblo.

“Ami no por compronde con un ex minister por a keda asina trankil pa un aña y mey cu e tabata sa cu no tin un supervision externo adecuado pa por yuda DOW cu e control di e proyecto aki . Esey tababata e preocupacion grandi cu tabatin durante e reunion den Parlamento”. Marisol Lopez-Tromp a indica.